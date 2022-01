Franciscus Gasthuis & Vlietland investeert 300 miljoen euro in nieuwbouw ziekenhuizen

Het Franciscus Gasthuis (onderdeel van Franciscus Gasthuis & Vlietland) in Rotterdam-Noord krijgt een nieuwe SEH en huisartsenpost die samengevoegd worden tot een afdeling. Ook komen er een nieuw operatiecomplex en interventiekamers (een ruimte met complexe medische apparatuur waarmee medisch specialisten een patiënt kunnen behandelen), zo vertelde bestuursvoorzitter Marjolein Tasche tegen Radio Rijnmond.

Het vrouw-kindcentrum wordt vernieuwd waardoor het ziekenhuis geïntegreerde en centraal georganiseerde zorg kan leveren. Dat houdt in dat als een kind ziek is de moeder bij het kind kan blijven en omgekeerd, of dat als ze beiden ziek zijn ze samen behandeld kunnen worden. Ook komt er een Ronald McDonald-huiskamer voor de familie van een ziek kind.

Kijken met slangetjes

Ook bij het Vlietland in Schiedam worden de SEH en de huisartsenpost samengevoegd en gemoderniseerd. Ook komt nieuwbouw voor het scopiecentrum. Bij een scopie kan een arts met een dun slangetje met sensoren (de endoscoop) door het lichaam manoeuvreren. "Bijvoorbeeld om te kijken wat er mis is in de longen, de darmen, en keel, neus en oren", aldus Tasche. "We gaan van kijken naar behandelen."

Impressie van de dag-unit bij het toekomstige scopiecentrum van het Vlietland | Foto: a/d Amstel architecten

Als je met een slangetje het lichaam in kan, is het niet nodig om het lichaam open te snijden. Dat scheelt tijd, want de patiënt hoeft niet te herstellen van een ingrijpende operatie.

Door de digitalisering van de zorg wordt het steeds vaker mogelijk om patiënten op afstand te behandelen. Ze hoeven daardoor niet voortdurend naar het ziekenhuis te komen. "Door beeldbellen kunnen we chronische ziektes zoals suikerziekte en hartfalen op afstand behandelen."

Kleine marge voor hogere bouwkosten

Dat heeft consequenties voor het benutten van de vierkante meters in de gebouwen, beaamt Tasche. "Als we de poliklinieken nu zouden bouwen zouden we daar minder ruimte voor gebruiken." Voor een gesprek met de arts via internet hoef je immers niet in de wachtkamer van het ziekenhuis te zitten. Dat geldt niet voor de acute zorg en bevallingen, zegt Tasche. "Die blijven we gewoon in het ziekenhuis doen."

Maar wat als de bouwprijzen stijgen, is het budget dan nog wel toereikend? "We hebben een kleine marge ingebouwd. Maar als het echt te gek wordt en de grondstofprijzen skyhigh gaan, moeten we de plannen of de timing aanpassen." Ander punt van zorg is het vasthouden van personeel, zegt Tasche. "We willen zorgen voor een fijne werksfeer en loopbaankansen. Die kun je niet aanbouwen."