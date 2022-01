Woningnood: een jaar nadat ze getrouwd zijn, verruilen Leendert en Karijn eindelijk vakantiehuisje voor echt huis

We ontmoeten Leendert en Karijn voor het eerst in het voorjaar van 2021. Ze zijn net getrouwd en bewonen een klein gemeubileerd vakantieverblijf, een opgesplitste boerderij in het hart van Brandwijk. Op deze plek vind je in de tijd van woningnood geen vakantiegangers, maar vooral mensen die geen kant op kunnen. Je kunt er tijdelijk wat huren, als je écht omhoog zit.

Bruidegom Leendert is dan al maanden fanatiek bezig om een starterswoning te vinden in de Alblasserwaard. Hij is niet de enige. Talloze jongeren in hun omgeving zoeken ook, vaak tevergeefs. Het stel wordt vaak overboden, tot ver boven hun budget. De concurrentie is veel te groot. Zo kwamen er 190 reacties binnen op een nieuwbouwhuis in Langerak-Zuid. Leendert: "Je ziet dat veel jongeren nu noodgedwongen in een klein appartementje of kamer in Gorinchem gaan wonen, omdat hier niets is. Dat wil ik niet. Ik wil hier mijn toekomst opbouwen."

In het voorjaar van 2021 ging Rijnmond op bezoek in het tijdelijke onderkomen van Leendert en Karijn in het dorp Brandwijk:

Kansloos, zo voelde de zoektocht voor Leendert. Hij wilde de moed eigenlijk al opgeven, toen hij op zijn werk een rijtjeshuis in Giessenburg voorbij zag komen. Hij wilde het laten schieten, het zou toch wel weer niets worden. Zijn collega’s moedigden hem aan om toch weer te reageren; ‘Wie weet lukt het nu wel, ga er gewoon voor’. Leendert besluit tocht te bellen, en hoort tot zijn verbazing dat er nog een plekje open is voor de bezichtiging.

Leendert wil graag in Giessenburg wonen. Een dorp waar ook vrienden een huis hebben. Karijn ziet het huis ook zitten, ook al moet er veel geklust worden. Dat komt wel goed met vrienden en familie. Na de bezichtiging, schakelt het stel snel. “We hebben een bod gedaan, iets boven de vraagprijs. En hebben het gekregen. Dat was een enorme opluchting. Toch gelukt!” De financiering is nu rond en in mei is het eindelijk zover. Ze zijn blij met hun nieuwe stekje. Vooral omdat ze nu een echte start kunnen maken met hun eigen meubels en spullen. “Een eigen thuis!”

Het stel heeft vijf tips voor jongeren die ook een woning zoeken in de Alblasserwaard:

Tip 1:

Volg alle makelaars in de regio via hun eigen site. Zet het in de favorieten van je browser en kijk elke dag op de sites voor nieuw aanbod. Je kan je ook inschrijven voor een automatische melding per e-mail als er nieuwe huizen beschikbaar zijn. Bel meteen als je een huis ziet dat binnen je zoekcriteria valt. “Op Funda is het vaak al te laat en kun je soms al geen bezichtiging meer maken.”

Tip 2:

Kijk naar de potentie. Het maakt niet uit als de woning er verouderd uitziet, of niet binnen je smaak valt. “Als de basis maar goed is. Je kunt zelf heel veel doen. Dat zijn wij ook van plan.”

Tip 3:

Zoek uit wat je exacte budget is en houd je daar ook aan. Laat je niet verleiden om te veel over te bieden. “Wij wisten hoeveel we konden besteden en hebben daarop ons bod bepaald. We hebben zo’n vijf procent overboden en dat was genoeg.”

Tip 4

Laat het aan iedereen in je omgeving weten dat je een woning zoekt en in welke dorpen. Je weet nooit wat dat oplevert. Er is altijd wel iemand die weet dat een kennis gaat verhuizen of zijn huis wil verkopen. “Al willen de meeste mensen het huis wel via de makelaar verkopen. Het gaat toch om geld. Maar je bent dan wel op de hoogte.”

Tip 5

Geef niet op en schakel snel. “Bij ons is het ook gelukt! Ga ervoor als je een huis ziet. Wij waren bij een bezichtiging waarbij iemand meteen een bod deed. Toen werd het huis voor onze neus verkocht. Als je weet wat je wil en wat je kunt betalen en je schakelt snel, maak je meer kans.”

De komende weken maakt Rijnmond meerdere reportages over de overspannen woningmarkt in de regio. Heb je tips voor deze serie of wil je jouw verhaal vertellen? Stuur een e-mail naar esther.schalkwijk@rijnmond.nl.