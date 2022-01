Grote brand na explosie in appartement in Rotterdam-West

"Ik was aan het werk aan mijn scriptie en toen hoorde ik een grote klap," vertelt een bewoonster. "Toen hoorde ik mensen rennen op de gang en ging het brandalarm af. Toen ging ik kijken en zag ergens allemaal rook vandaan komen, waarschijnlijk bij een van mijn buren. Toen zei ik tegen mijn vriend: 'we moeten nu weg.'" Het pand in kwestie is een appartementencomplex waar voornamelijk starters en studenten wonen.

De brandweer was uitgerukt met drie tankautospuiten, twee hoogwerkers en krijgt assistentie uit de regio. De brandweer laat weten dat er eerst brand geweest is en dat er daarna een explosie heeft plaats gevonden. Alle bewoners van het pand worden opgevangen in de Schiecentrale. Onder bewoners klinken gemixte verhalen over de toedracht van de chaos, zegt de bewoonster. De een hoorde een knal, de ander een muur die instortte en de ander brand. "Iedereen was een beetje in de war."

Rond 16:00 uur kon iedereen weer naar huis, meldde de brandweer.