Wat te doen in een slagerij zonder stroom? 'Je bent machteloos, er werkt helemaal niets'

Van den Akker haalde snel zijn koelingen leeg, toen de stroom rond 9 uur uitviel. Daarna stuurde hij zijn personeel naar huis. "Ik heb alleen nog iemand om schoon te maken. Verder is het wachten. We kunnen ook niet naar huis, want het rolluik waarmee we de winkel sluiten werkt ook op stroom. Misschien komt er even beveiliging voor de deur staan, zodat we toch even naar ons huis in Capelle aan den IJssel kunnen."

Het is de eerste keer dat Van den Akker zo'n grote stroomstoring meemaakt in zijn slagerij. "Je bent machteloos, je kan niet meer doen dan wachten. Hopelijk kunnen we vanavond alles weer opstarten. Het vlees houdt dit nog wel een uurtje of acht vol zonder koeling, zolang de deuren maar dicht blijven. Om middernacht moet alles er wel uit. Maar als ik denk dat het zover gaat komen gaat alles in een koelauto, we laten de boel niet kapot gaan."

Zover komt het uiteindelijk niet. Rond 13:30 uur donderdagmiddag heeft Van den Akker met de andere winkeliers aan de Hadewychplaats weer stroom en begint hij zijn koelingen weer te vullen. "We gaan de zaak snel weer opengooien, lekker aan het werk!"

Burgemeester

Burgemeester Foort van Oosten werd donderdagmorgen bijgepraat door zijn staf. Hij prijst het werk van alle hulpverleners.

Bekijk hieronder de reactie van de burgemeester van Nissewaard, Foort van Oosten.