Deze mensen maakten écht werk van hun goede voornemens

Arjanne uit Ouddorp viel meer dan honderd kilo af

Arjanne Hameeteman | Foto: Privéfoto

Arjanne Hameeteman (37) uit Ouddorp viel binnen drie jaar meer dan honderd kilo af. Ze blijft nu al vier jaar op hetzelfde gewicht, iets waar Arjanne toen ze jong was niet van had durven dromen. Van jongs af aan schaamde ze zich voor haar gewicht. "Met mijn kind naar een pretpark gaan vond ik verschrikkelijk. Ik paste vaak niet in de karretjes." Het zien van andere jonge kinderen met overgewicht vindt ze nog steeds heel erg. "Ik zie wat het met ze doet."

Na tal van mislukte diëten nam Arjanne in 2017 het heft in eigen handen. Ze bedacht haar eigen dieet. "Ik ging heel natuurlijk eten, at alleen maar vers voedsel zoals groente, fruit en vis. Bewerkte producten sloeg ik over. Ook at ik geen dingen uit blikjes, potjes of zakjes." Met succes, want binnen een aantal jaar was ze 106 kilo lichter. En op dit moment zit ze nog steeds op haar streefgewicht.

Arjanne met de kilo's er nog aan (links) en honderd kilo lichter (rechts) | Foto: Privéfoto

Hoe houdt Arjanne dat nu al jaren vol? Het stellen van doelen geeft mij veel houvast, zegt ze. "Daarnaast had ik toen ik begon al snel een goed gevoel te pakken: ik voelde me een fitter en vrijer mens en zag dat mijn ogen gingen stralen. Dat inspireerde mij enorm om door te gaan en niet op te geven."

Dat wil niet zeggen dat Arjanne nooit moeilijke momenten heeft gekend. Die waren er absoluut ook. "Maar dan bedacht ik altijd wel iets zodat ik het toch volhield." Tijdens het overlijden van haar moeder vorig jaar of toen haar zoon in het ziekenhuis lag, had ze zo'n moeilijk moment. "Dan is het makkelijk om naar het winkeltje in het ziekenhuis te gaan en iets ongezonds te halen. Maar dan bedacht ik: ik wil fit blijven en daarvoor moet ik gezond eten", zegt ze. "Dus dan sprak ik met de eigenaar van het restaurant in het ziekenhuis af dat er elke middag een gezonde salade voor mij klaar stond. Dat hielp om het vol te houden."

Voornemens uitspreken en deze ook waarmaken: Arjanne weet dat het kan. Ze heeft een aantal tips voor mensen die hetzelfde willen als zij. "Stel jezelf elke keer weer opnieuw een doel. Zorg dat dit doel overzichtelijk is, denk in kleine stapjes en ga jezelf niet in alles ontzien."

Deze tips gebruikt Arjanne ook in haar eigen voedingsprogramma waarmee ze andere mensen helpt om af te vallen. "Daarin is het heel belangrijk dat mensen een genietmomentje inplannen."

Arjanne weet hoe het stellen van doelen haar leven heeft veranderd. "Ik ben een zelfverzekerder en blijer mens. Ik kan gewoon veel meer aan. Ik gun dat andere mensen ook." Of ze nog een ander voornemen heeft dan op gewicht blijven? "Ja, ik heb mij voorgenomen om wat meer uurtjes te gaan slapen."

Ex-dakloze Patrick uit Rotterdam kwam van zijn verslaving af

Patrick van der Jagt | Foto: Privéfoto

Het verhaal van ex-dakloze 'Caveman' Patrick van der Jagt (46) ontroerde duizenden mensen toen hij in 2018 voor het eerst in het tv-programma The Rotterdam Project van Beau van Erven Dorens verscheen. Hij kreeg daarin hulp om van zijn verslaving af te komen. Heel Nederland kon zien dat dit niet meeviel. Patrick gebruikte al vanaf zijn twaalfde en zat zwaar aan de heroïne en cocaïne.

Inmiddels heeft de Rotterdammer zijn leven al meer dan 2 jaar weer op de rails. "Voor mij is het niet een kwestie van volhouden", zegt hij daarover. "Op een gegeven moment is er gewoon een knop omgegaan." Die knop is omgegaan toen Patrick besefte dat hij van de drugs wilde afkomen voor zichzelf, niet voor anderen. "Ik deed het eerst nooit voor mezelf. Maar dat moet wel. Het allerbelangrijkste is dat je jezelf liefdevol in de spiegel kan aankijken. Ik merkte dat ik dat al heel lang niet had gedaan."

"Kijk, verslaving is voor mij gewoon een heel duidelijke ziekte. Als ik een biertje neem, wil ik een heel krat. Als ik een lijntje neem, wil ik meteen een kilo. Het maakte een wereld van verschil toen ik besefte dat ik daar voor mezelf niet meer aan wilde lijden", zegt hij.

Voor mensen die ook van een verslaving willen afkomen, heeft Patrick een duidelijke tip. "Ik bedacht voor mezelf altijd wel weer een reden om niet te stoppen. Maar dat heeft geen zin. Je moet actie ondernemen. Niks overkomt je in je leven. Je maakt zelf keuzes. Je bepaalt zelf met welke mensen je je omgeeft. Doe dat goed."

Veel mensen zeggen tegen Patrick dat hij een held is. Maar zelf is hij het daar niet mee eens. "Nee, ik heb m’n kloten eronder gezet. Ik ben er tot op de dag van vandaag aan blijven werken. Ik ben al een dikke drie jaar onderweg met herstel. Maar ik kan ook zo weer op m’n bek gaan."

Op 9 september zag Patrick zijn grootste wens in vervulling gaan: samen met zijn vriendin kreeg hij een kerngezonde zoon, Floris. Zijn voornemen voor dit jaar is om zich volledig te wijden aan z’n kind. "Ik wil alles doen om zoveel mogelijk met hem te zijn."

Willie startte op latere leeftijd bodybuildcarrière maar werd ziek

Willie Heuser | Foto: Privéfoto

Willie Heuser (64) uit Dordrecht ging als jonge moeder één keer per week naar de sportschool. Maar toen haar kinderen ouder werden, begon ze met powerliften en belandde ze per toeval in de bodybuilding. "Ik was 52 jaar toen ik begon met krachtsport. Een aantal jaar later ging ik mij bezighouden met bodybuilding", vertelt Willie.

Toen ze serieus werd met bodybuilding, reisde Willie al snel af naar Las Vegas voor de Natural Olympica, een prestigieuze wedstrijd tussen bodybuilders. Ze werd eerste in de categorie 60+ en derde in de categorie 50+. Maar veel meer kans om wedstrijden te winnen, kreeg Willie daarna niet. Vanwege het coronavirus gingen de wedstrijden namelijk het afgelopen jaar niet door.

Alsof dat nog niet vervelend genoeg was, kreeg Willie te maken met een ernstige ziekte. In oktober 2020 werd lymfeklierkanker bij haar geconstateerd. "M’n hele familie was verdrietig. De kinderen dachten dat er iets heel ergs zou gebeuren. Maar zelf stond ik daar juist nuchter in. Ik voelde mij namelijk niet heel anders."

Willie hoefde niet te weten wat haar prognoses waren. "Ik leefde van dag tot dag." Ook na de operatie waarbij haar milt werd verwijderd, bleef ze sterk. "Ik wilde steeds meer gaan doen. Toen het eindelijk kon, was ik blij dat ik weer kon trainen."

De sport, haar grote liefde, heeft Willie overeind gehouden. "Ik ben mij daardoor beter gaan voelen. Ik sportte steeds vaker en merkte dat ik sterker werd. Dat gaf een enorme kick. Het gaf veel stimulans om door te blijven gaan." Maar ook haar werk zorgde ervoor dat Willie positief bleef. "Ik werk drie dagen in de week als kleuterleidster op een basisschool. Het werken met jonge kinderen houdt mij jong." En haar familie was ook een grote steun. "Ik geniet altijd heel erg van m’n gezin en kleinkinderen."

Haar tip aan mensen bij wie door ziekte de moed in de schoenen is gezakt? "Kijk wat je mogelijkheden zijn en breid dat langzaam uit. Ga niet stilzitten en lopen miepen over wat je allemaal niet meer kan. Kijk wat je nog wel kan en pak dat op."

Willies eigen voornemen voor dit jaar is om in april mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap (NK). Maar nog belangrijker: zich goed blijven voelen. "Dat is ook wat ik aan iedereen meegeef: doe iets wat je leuk vindt. Je moet ook werk doen dat je leuk vindt, ook al krijg je minder betaald. Je welzijn en een goed gevoel zijn het allerbelangrijkst in het leven."