Justitie twijfelt nog over moord of doodslag bij doodrijden motoragent Arno de Korte

Justitie heeft nog geen beslissing genomen of een vrachtwagenchauffeur voor moord of doodslag wordt berecht voor het doodrijden van motoragent Arno de Korte. Het slachtoffer werd op 7 juli op de Waalhavenweg aangereden en over honderden meters meegesleurd.

Justitie zei donderdag tijdens een korte zitting dat het onderzoek klaar is. Over twee weken wordt beslist of de aanklacht moord of doodslag wordt. Eerder liet justitie weten dat chauffeur Willem M. rancuneus was naar de politie toe. Volgens een getuige zou hij ook hebben gezegd dat hij een agent iets zou aandoen bij een volgende controle.

De chauffeur en zijn advocaat waren donderdag niet bij de korte zitting aanwezig. Eerder zei de advocaat dat er geen opzet in het spel was en dat het gaat om een noodlottig ongeval.

Willem M. is in het Pieter Baan Centrum onderzocht om te kijken of hij een geestelijke stoornis heeft. Het is nog niet bekend welke conclusie de deskundigen trekken. Op 5 april is een volgende zitting. De inhoudelijke behandeling is waarschijnlijk in het najaar.