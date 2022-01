Wat te doen bij hoogwater?

Het water stond woensdagavond hoger dan normaal. Voorspeld was dat het water 1 meter 90 boven NAP zou komen te staan, dat werd uiteindelijk een centimeter lager. Ton Verwaard, van de gemeente Dordrecht, zegt dat het allemaal wel meeviel.

Maar wat is de oorzaak van dat, onder andere, om het eiland het water hoger komt te staan? "We hadden woensdagavond te maken met springtij," legt Verwaard uit. "Dan heb je al een extra verhoging van het vloedpeil. Daarbij stond er een noordwestenwind op de Noordzee, waardoor het water landinwaarts waaide." Verder komt er een hoop afvoerwater vanuit Duitsland, vertelt Ton nog. "Het heeft de afgelopen dagen ook nog flink geregend en dus hadden we te maken met een hoop water, dat eigenlijk nergens naar toe kan."

Dat betekent dus dat als de wind verkeerd staat en het veel regent, het water een stuk hoger komt te staan. Nu is het zo dat er bij hoogtes onder de twee meter nog geen reden is voor paniek. Wel als het hoger komt dan dat, zoals gebeurde in februari 2020. Toen stonden de kades onderwater. "Vanaf twee meter is er een 24-uurs bezetting op het actiecentrum. Vanaf 2 meter 10 worden er zandzakken uitgedeeld, die mensen dan voor de deur kunnen leggen. En vanaf 2 meter 50 - en dan zitten we in een rampenscenario - wordt het overgenomen door het Waterschap Hollandse Delta. Dan worden ook de vloedschotten geplaatst, op bijvoorbeeld de Voorstraat."

Mocht het een keer voor komen dat het water zo hoog komt te staan, krijgen Dordtenaren die buitendijks wonen een email. Daar kun je je gratis op abonneren via de website van de gemeente. Daarin staat precies wat je wanneer moet doen. Zoals je auto op tijd verplaatsen. Mogelijk - zoals op de Kraansteiger - komt die bij hoge waterstanden onderwater te staan.