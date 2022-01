PvdA wil half miljard euro om alle huizen in Rotterdam goed te isoleren, bijvoorbeeld het huis van Rob: 'In de koudste periode is het hier 4 graden'

Om dat voor elkaar te krijgen wil de PvdA in Rotterdam dat er een fonds komt van 500 miljoen euro voor woningisolatie. Dat geld moet komen uit de opbrengst die de verkoop van Eneco zal opleveren. Huiseigenaren moeten een renteloze lening of subsidie van de gemeente kunnen krijgen, is het idee. Particuliere verhuurders die uiteindelijk niets doen om hun huurwoningen op te knappen, lopen wat PvdA-lijsttrekker Richard Moti betreft in de toekomst kans dat ze hun vergunning om te verhuren kwijtraken.

Het plan om oude woningen te isoleren is niet nieuw. Ook andere politieke partijen, waaronder de SP en Leefbaar Rotterdam, stelden dit tijdens eerdere gemeenteraadsverkiezingen al voor. “We praten er inderdaad al heel lang over", zegt Moti daarop, die nu als wethouder sociale zaken in het stadsbestuur zit. "Maar tot nu toe eindigen die gesprekken vaak in kleine subsidies en voorlichting. We zien daardoor onvoldoende resultaten. Daarom komt de PvdA nu met een grootschalige aanpak waarvoor veel geld beschikbaar moet komen en waarmee we vastgoedeigenaren helpen door een gemeentelijk plan van aanpak.”

Andere aanleidingen voor de PvdA om nu met een plan te komen zijn de hoge energieprijzen en de afspraken in het Klimaatakkoord. Daarin staat dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat alle woningen binnen de gebiedsgrenzen voor 2030 goed geïsoleerd zijn. De gemeente Rotterdam heeft volgens Moti nu de mogelijkheid om renteloze leningen te verstrekken. Dit dankzij de miljoenenopbrengst van de verkoop van de aandelen in energiebedrijf Eneco.

Stoken voor de buitenlucht

Rotterdam telt rond de 200 duizend woningen die slecht geïsoleerd zijn. Deze huizen staan hoofdzakelijk in de oude wijken. “We zien woningen die echt heel belabberd zijn geïsoleerd. Sommige hebben zelfs energielabel F of E. Er is nog enkel glas en geen muur- of vloerisolatie. Dan blijf je dus permanent stoken”, aldus Moti.

Veel andere woningen zijn beter geïsoleerd, maar volgens de lijsstrekker van de PvdA in Rotterdam is dat nog niet voldoende. Want ook deze bewoners hebben nog steeds een hoge energierekening. Daarom heeft de PvdA nu in het verkiezingsplan opgenomen dat alle woningen minimaal energielabel A moeten hebben. Dat moet gaan gelden voor woningen van corporaties en van particuliere verhuurders én voor woningeigenaren.

“Dan moet je denken aan dubbelglas, vloerisolatie en spouwmuurisolatie. Dat levert al zoveel winst op. Maar ook het sluiten van kieren en gaten zodat de tocht niet naar binnen waait. Dat zijn simpele maatregelen die huizen flink kunnen verbeteren”.

Achterstallig onderhoud

Om te kijken hoe het er in de praktijk uitziet gaan we naar de wijk Carnisse in Rotterdam-Zuid. Vanaf de straat is het achterstallig onderhoud vaak al goed te zien. PvdA-lijsttrekker Richard Moti loopt naar een raam waarvan het houten kozijn er slecht aan toe is.

“Je ziet hier gewoon rottende kozijnen en enkel glas. Hier ligt een isolatiestrip onder het raam. Die is er half af en isoleert niet meer. Dit is dan zo’n woning die in de winter niet warm te krijgen is. Veel mensen doen de verwarming al niet meer aan en zitten met een deken op de bank”. Waarschijnlijk zijn er zo'n 10 duizend woningen in Rotterdam-Zuid die veel achterstallig onderhoud hebben. Vooral in de Tarwewijk en Carnisse komt het vaak voor.

Huisbaas doet niets, huurders hoge energierekening

We gaan naar binnen bij Rob Werts aan de Wolphaertsbocht. Aan de voorkant van het huis, waar hij met twee vrienden woont, zitten kunststof kozijnen met dubbelglas. Maar de achterkant van de woning is nog niet opgeknapt, daar zit vinden we een houten kozijn met enkel glas. “Het is hartstikke gezellig om hier te wonen. Maar ’s winters is het door de matige isolatie wel koud. Je moet bij kou hard stoken om het een beetje op temperatuur te krijgen. Dat zorgt voor een hogere energierekening. Met tochtstrippen is het niet te doen, want de kieren zijn te groot. Dat is geen goede oplossing”.

We lopen naar de eerste verdieping en de zolder. In de slaapkamer laat Werts het raam zien waar de hele dag dichte gordijnen voor hangen, om de tocht enigszins te beperken. Je ziet kieren tussen het raam en het kozijn. “Niets sluit hier ook maar een beetje aan. Zelfs als de verwarming aanstaat, blijft het koud. Mijn huisgenoot is er niet veel meer. Hij zit meer bij zijn partner.”

Rob heeft op de zolder zijn muziekkamer waar zijn piano en orgel staan. In de koudste periode is het hier vier graden. Onder de piano staat een klein kacheltje. Maar: die werkt bijna niet en verbruikt veel stroom. De ruimte was eerst een slaapkamer, alleen dat was niet te doen, vertellen de bewoners.

Met de huisbaas is gesproken over het verbeteren van de isolatie. Dat heeft hij niet gedaan omdat hij in onderhandeling was om zijn huizen te verkopen. De panden zijn inmiddels verkocht; met de nieuwe eigenaar hebben Rob en zijn huisgenoten nog geen gesprek gehad.

Renteloze leningen

De PvdA komt in de verkiezingscampagne met het plan voor een isolatiefonds omdat volgens de partij de woningcorporaties en huiseigenaren het niet alleen kunnen. Ook de rijksregelingen bieden onvoldoende steun. Met de 500 miljoen euro van het toekomstige Rotterdamse isolatiefonds moet het voor iedereen mogelijk zijn om zijn of haar woning energiezuiniger te maken.

“Dat is in de basis niet alleen goed voor het klimaat en een oplossing voor een hoge energierekening. Het zorgt ook nog eens voor extra banen”, zo zegt de PvdA-lijsttrekker. De verwachting is dat het uiteindelijk 5000 banen oplevert.

In zeven jaar probleem oplossen

Het idee is om de stad op te delen in kleine gebieden waar de woningen stuk voor stuk worden opgeknapt. Alle bezitters en verhuurders van woningen wordt gevraagd de woning te verbeteren tot minimaal energielabel A. De hele operatie moet in 2030 zijn afgerond.

Voor de woningcorporaties ligt er de klus om zo'n 70 duizend sociale huurwoningen op te knappen. De PvdA in Rotterdam vindt dat de corporaties daar het geld voor moeten gebruiken dat voorheen aan de verhuurdersheffing werd betaald. De gemeente is van plan het bedrag te verdubbelen dat de woningcorporaties daarvoor moeten gebruiken.

Voor huiseigenaren zou 300 miljoen euro beschikbaar zijn via renteloze leningen. De verwachting is dat daarmee 30 duizend woningen kunnen worden aangepakt. “De lening kan worden terugbetaald van de besparing op de energierekening”, verwacht lijsttrekker Moti.

Ook is er jaarlijks 20 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor investeringen die niet rendabel zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over het isoleren van de zolder: die wordt vaak niet gebruikt, legt Richard Moti uit. "Isolatie is dan wel nodig voor label A maar verdient zich dan niet terug via de energierekening". Om te kijken wat nu wel en niet voor een subsidie in aanmerking komt, kan advies gevraagd worden bij de gemeente.

Geen goede isolatie?

Om de particuliere verhuurders die niet mee willen doen over de streep te trekken, moet er ook een ‘stok achter de deur’ komen. De PvdA wil dat er in de vergunning om te verhuren een voorwaarde komt dat het huis voldoende geïsoleerd is. Is dat niet het geval, dan zou de particuliere verhuurder op termijn moeten stoppen met de verhuur van zijn panden.