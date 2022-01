Nu 'relatief rustig' in Albert Schweitzer ziekenhuis, maar 'verwachting is dat er een piek komt'

De ziekenhuisdirecteur verwacht de piek in de derde week van januari. “De wet van de grote aantallen geldt waarschijnlijk. Bij een hoop besmettingen heb je altijd mensen die ziek worden, en dus ook in het ziekenhuis belanden.”

Relatief rustig

Met de jaarwisseling net achter de rug, waarbij er in het ziekenhuis alleen wat mensen met alcohol- en drugsproblemen binnenkwamen, begint het Albert Schweitzer op een relatief rustige manier aan het jaar. “Het is een periode dat het wat overzichtelijker is, ondanks dat er nog steeds veel coronapatiënten zijn en het op de Intensive Care nog steeds erg druk is.”

“We willen de effecten van de omikronvariant nog even afwachten.” - Peter van der Meer | Foto: Jordy Nijenhuis

De ziekenhuisdirecteur geeft aan de reguliere zorg nu niet te willen opschalen omdat hij verwacht meer omikronpatiënten binnen te krijgen. Daardoor zou de reguliere zorg dus weer opnieuw moeten worden afgeschaald. “We willen de effecten van de omikronvariant nog even afwachten.”

Peter van der Meer kijkt ook alvast verder vooruit, naar het moment dat een groot deel van de mensen een boostervaccin heeft gehad. Hij hoopt dat het daarna weer een stuk rustiger wordt en de aantallen blijven dalen. “En dat we ons weer kunnen focussen op de normale gang van zaken in het ziekenhuis.”

Beveiliging

Tot slot loopt er sinds twee weken meer personeel in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Beveiligers wijzen de bezoekers nu op het dragen van een mondkapje of op het aantal bezoekers dat een patiënt mag hebben. “We zagen dat er op de afdelingen een hoop discussie ontstond over het aantal bezoekers. Om de oplossing letterlijk naar voren te halen geven we dat nu al aan bij de ingang.” Volgens Van der Meer werkt het inzetten van de beveiligers goed. “We hebben geen discussies meer gehad.”