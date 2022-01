Wethouder Bokhove verbijsterd over 'vreselijke' bezuinigingen jeugdzorg: 'Zo raken kinderen echt in de knoop'

De geplande bezuinigingen op de jeugdzorg zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij de wethouders Jeugd van de vier grote steden. In een brandbrief roepen zij op om het plan te herzien. "Zeker gezien de coronacrisis en de oplopende klachten onder jongeren, is geld juist hard nodig."

Ze zijn geschrokken, de wethouders Jeugd van de vier grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht). In het recent gepresenteerde coalitieakkoord wordt namelijk bezuinigd op de jeugdzorg. In de plannen van Rutte IV gaat er 500 euro miljoen minder naar jeugdzorg. En dat terwijl er onder Rutte III nog werd afgesproken dat er structureel 1,7 miljard euro méér naar jeugdzorg moet. Hiervoor werd zelfs een onafhankelijke commissie in het leven geroepen. Die oordeelde dat jeugdzorg inderdaad extra geld nodig heeft.

Daarom schreven ze een brandbrief waarin zij oproepen om af te zien van de geplande bezuiniging. Ze spreken van "ernstige inbreuk op de afspraken tussen het kabinet Rutte III en gemeenten" en maken zich zorgen over de gevolgen voor zowel kinderen als personeel. Zij eisen dat de geplande bezuiniging van tafel gaan.

Judith Blokhove (GroenLinks), wethouder Jeugd in Rotterdam, is verbijsterd. "Zeker gezien de coronacrisis en de oplopende klachten onder jongeren, is geld juist hard nodig", vertelt ze bij Radio Rijnmond. "We waren als gemeente juist bezig de wachtlijsten terug te dringen. Dat wisten we met weinig middelen te doen, maar met deze bezuiniging raken er echt kinderen in de knoop. Dat is vreselijk."

Eigen bijdrage

Wat Blokhove en de andere wethouders dwarszit, is het feit dat de bezuiniging niet inhoudelijk wordt onderbouwd. Wel kwam het kabinet met potentiele oplossingen om het gat van 500 miljoen te dichten. Zoals het normeren van de behandelduur of het introduceren van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Volgens Blokhove is normering in de jeugdzorg uit den boze. "Wanneer een kind weinig zorg nodig heeft, dan bied je een kortlopend traject. Maar wanneer er meer zorg nodig is zal je die ook moeten geven om erger te voorkomen."

Daarnaast heeft een eventuele eigen bijdrage op jeugdzorg grote gevolgen. Jeugdzorg wordt op die manier een financiële overweging. "We weten dat niet iedereen het breed genoeg heeft om een eigen bijdrage te betalen", zegt Blokhove. Het kan dus zo zijn dat voor verplichte jeugdzorg, waarin ouders en kind geen stem hebben, alsnog betaald moet worden. "Dat lijkt mij een beetje een rare samenloop van omstandigheden."

Blokhove: "In 2020 hadden 435 duizend kinderen jeugdzorg nodig. Als je uitgaat van een besparing van 500 miljoen euro, dan gaat dat om een eigen bijdrage van 1300 tot 1400 euro per kind. Het zorgt ervoor dat minder mensen van jeugdzorg gebruik gaan maken. Dat kan je niet permitteren, want zorg uitstellen leidt tot ergere klachten en langere wachtlijsten. En dan wordt het ook voor de zorgmedewerkers zwaarder."

Raar signaal

Bokhove vindt de bezuiniging daarom ook een "raar signaal naar het werkveld". Er zijn volgens de wethouder de afgelopen tijd extra mensen aangenomen met het perspectief op die 1,7 miljard euro, om de jeugdzorg uit het slop te trekken. Door die 500 miljoen euro die nu wegvalt is het onzeker of deze mensen over twee jaar nog wel een baan hebben.

Met de brandbrief hopen de wethouders het tij te keren. Ook willen ze het beeld bestrijden dat "de jeugdzorggelden opgaan aan gemeentelijke aanbestedingen, hoge administratieve lasten en aan ‘lama’s knuffelen." Volgens Bokhove is het belangrijk dat er in de Tweede Kamer stevig wordt gediscussieerd over de bezuiniging, daarom staan alle wethouders Jeugd in contact met 'hun' Kamerleden die jeugdzorg in hun portefeuille hebben. "We zorgen ervoor dat ze beslagen ten ijs komen. Hopelijk kan de bezuiniging zo ongedaan worden gemaakt."

Ze besluit: "De jeugd is onze toekomst, wij zijn verantwoordelijk voor de toekomstige generatie. Hoe kunnen we ze dan zo een slechte start meegeven?"