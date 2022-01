Dronken man die Michelle doodreed en daarna wegrende: 'Het is ook een enorm drama voor mij'

De moeder van de verongelukte Michelle had een foto van haar dochter in de rechtszaal gezet | Foto: Rijnmond

Justitie heeft vijf jaar cel geëist voor het veroorzaken van een fataal ongeluk bij de Vondelingenweg in Rotterdam. Daar werd in april 2020 de 33-jarige Michelle uit Spijkenisse doodgereden.

De bestuurder was dronken, reed door rood en te hard. Vermoedelijk was zijn snelheid 138 km per uur, waar 80 was toegestaan. Na het ongeluk is de Rotterdammer weggerend. Toen hij later werd aangehouden door de politie, ontkende hij aanvankelijk. Hij zou achterin de auto hebben liggen slapen. “Een waanzinnig verhaal”, zegt justitie. Daarna zweeg de man bij de politie om uiteindelijk te bekennen.

De man zei donderdag in de rechtszaal in Rotterdam zich niets meer te kunnen herinneren van het ongeluk. “Ik weet niet waarom ik dronken in de auto ben gestapt. Ik zie nog wel een witte auto voor mij. Ik was na het ongeluk in shock. Ik voelde bij de vrouw haar hartslag, toen zakte haar hoofd tegen het stuur en ben ik weggegaan. In paniek.”

Met piepende banden vertrokken na klap aan kind

De man was daarvoor op een barbecue geweest van een buurman en had veel gedronken. Volgens justitie ontstond er ruzie nadat hij een kind een tik had gegeven. “Hij is met piepende banden vertrokken en is als een bezetene gaan rijden.” Het slachtoffer Michelle uit Spijkenisse was op slag dood. Haar lichaam was zo zwaar verminkt dat er DNA-materiaal nodig was om haar identiteit te bevestigen.

De moeder van Michelle vertelde daarover tijdens de zitting. “Wij moesten een kist uitzoeken, terwijl we haar lichaam nog niet hadden gezien. Inmiddels was jij al vrijgelaten. Pas na vijf dagen konden we haar zien: gewond, stil en koud.”

'Ik stuur haar nog wel eens appjes'

De moeder zette een foto van haar dochter in de rechtszaal neer en dwong de verdachte ernaar te kijken. “Ik hoef geen spijt van jou, ik hoor het toch niet. Ik zit met zoveel vragen: waarom te hard, waarom dronken, waarom weglopen?” Michelle was getrouwd en laat twee jonge kinderen achter. De moeder: “Ik stuur haar nog wel eens appjes, maar die worden nooit meer beantwoord.”

In zijn slotwoord zei de 34-jarige verdachte dat alleen hij schuldig is aan het ongeluk. “Het spijt me heel erg. Ik heb een enorm drama veroorzaakt, maar het is ook een enorm drama voor mij. Uw tragedie is ook een tragedie voor mij.” Direct daarop verlieten meerdere nabestaanden boos de zaal. Naast de celstraf vraagt justitie ook een rijontzegging voor zes jaar. De rechter in Rotterdam doet op 20 januari uitspraak.