Het weer van vandaag: Regen en hagelbuien

Vandaag is er soms wat zon en in de loop van de dag neemt de kans op buien met hagel en mogelijk een klap onweer toe. De temperatuur komt vanmiddag uit op 6 graden.

Er waait een matige en aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en bestaat er nog steeds kans op een winterse bui. In de loop van de nacht neemt de kans daarop af. Dieper landinwaarts daalt de temperatuur richting het vriespunt en bestaat er kans op lokale gladheid.

Morgenochtend raakt het snel bewolkt en in de middag en avond is het kletsnat met alleen maar regen. De temperatuur is tegen het eind van de middag opgelopen naar een graad of 5. In de loop van de avond wordt het zachter met een temperatuur van 7 graden. De zuidenwind neemt toe tot vrij krachtig en aan zee tot krachtig. In de avond de wind uit het zuidwesten.

Vooruitzicht

De komende dagen zien we een licht wisselvallig weertype met eerst nog af en toe lichte regen. De zon heeft het lastig en pas vanaf woensdag komt de zon wat vaker tevoorschijn en blijft het droog. In de middag wordt het 7 graden, vanaf dinsdag wordt het nog wat zachter. Tussen 11-20 januari: maximum 6,8 graden, minimum 1,7 graden. Neerslag 25,2 mm.