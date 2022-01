Stedin: schade stroomstoring in Spijkenisse loopt in de miljoenen euro's

Bewoners en bedrijven kunnen binnen zes weken een brief van netbeheerder Stedin verwachten waarin staat hoeveel het bedrijf zal uitkeren aan compensatie voor de uren dat ze geen stroom kregen. Gedupeerden hebben recht op compensatie van 35 euro vergoeding na de eerste vier uur stroomuitval. Elke volgende storing van vier uur betaalt Stedin 20 euro per aansluiting.

Om de getroffen Spijkenissers van stroom te voorzien nadat een deel van de schakelinstallatie in het verdeelstation uitviel, zette Stedin noodaggregaten in. Maar daar wil het bedrijf zo snel mogelijk vanaf, zei woordvoerder Koen de Lange van Stedin tegen Radio Rijnmond. "Ze maken veel lawaai en ze lopen op diesel. Dat zorgt voor hoge CO2-uitstoot."

Container met schakelinstallatie

In de tussentijd werkt Stedin aan een tijdelijke schakelinstallatie in een grote container naast het verdeelstation aan de Aldebaranstraat in Spijkenisse. Maar die is nog niet in bedrijf. Het zal zeker tot het weekeinde duren voordat de schakelinstallatie in de container de taken van de noodaggregaten over kan nemen.