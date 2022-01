Rotterdamse scholenkoepel investeert 8 miljoen euro in ventilatie tegen corona. 'We gaan niet wachten op het rijk'

Rotterdamse scholenkoepel LMC investeert 8 miljoen euro in ventilatie. 'We gaan niet wachten op het rijk'

De Rotterdamse scholengemeenschap Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) betaalt 8 miljoen euro voor nieuwe ventilatiesystemen in 13 gebouwen van de in totaal 37 aangesloten scholen. "Als je in de winter met 30 pubers op 46 vierkante meter zit, wordt het wel warm."

De bedoeling is dat de nieuwe ventilatiesystemen in december dit jaar gereed zijn. Dat duurt dus nog een jaar. Vanwege corona investeert de scholenkoepel in betere ventilatie met geld uit eigen kas. Dat geld is eigenlijk bedoeld voor de ontwikkeling van onderwijs. "Maar het kan niet anders", zegt bestuursvoorzitter Marc Mittelmeijer.

Het rijk vergoedt via gemeenten maar 30 procent van de kosten. Die bedragen voor de schoolgebouwen van het CVO zo'n 12 miljoen euro, waarvan maar ongeveer 4 miljoen euro vergoed wordt. De rest moet het CVO zelf betalen. Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen is goede ventilatie essentieel. "Daarom heeft de keuze om te investeren in ventilatie voor ons prioriteit", legt Mittelmeijer uit.

Bij het CVO zijn 37 scholen aangesloten geclusterd in 7 scholengroepen. Dit zijn het Melanchton, het Marnix Gymnasium, Scholengroep Penta, Portus Scholengroep, het Comenius College, het Zuider Gymnasium en Accent. Na onderzoek van de scholenkoepel, waarbij docenten CO2-meters in de klas bijhielden, bleek dat in 13 van de 50 gebouwen te weinig ventilatie was. Makkelijke ingrepen, zoals het kunnen vervangen van ramen die altijd dicht zitten door ramen die open kunnen, waren toen al gedaan.

Mittelmeijer is blij dat het CVO de benodigde miljoenen heeft om de nieuwe ventilatiesystemen in gebouwen te kunnen betalen. "Veel schoolbesturen hebben daar geen geld voor", weet Mittelmeijer. "Daarom lobbyen we bij het rijk voor hogere vergoeding dan die 30 procent van de kosten."

Hoge extra kosten vaak niet gedekt

Volgens Mittelmeijer hebben alle scholen in Nederland samen een miljard euro nodig om hun scholen goed te ventileren. Scholen die daar geen geld voor hebben en in een gemeente zitten die ook geen geld heeft om meer dan 30 procent van de kosten te vergoeden, blijven dus onvoldoende geventileerd.

Een raam open zetten is lang niet altijd voldoende. "Als je in een klas van dertig pubers een uur lang op een oppervlak van 46 vierkante meter zit, kan het erg warm worden."

Mittelmeijer hoopt dat het nieuwe kabinet meer geld uittrekt voor ventilatie van scholen dan het demissionaire kabinet heeft gedaan. Met andere scholenkoepels en de gemeente Rotterdam heeft hij al enkele brieven naar het rijk gestuurd. Maar dat leverde tot nu toe niets op. "Nu moeten scholen wachten met de installatie van nieuwe ventilatie omdat de financiering niet rond is."