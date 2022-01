Bewoners boos op veroordeelde veroorzaker explosie: 'Hij heeft geen idee wat voor impact het heeft'

Alleen de roetvegen boven één van de ramen doen nog denken aan de explosie die Michelangelo M. 22 april veroorzaakte in een flat aan de Ridderkerksestraat in Schiedam. Meerdere bewoners van de bovengelegen appartementen moesten door de brandweer uit hun woning worden gehaald, en er was een schade van ruim twee ton. De rechtbank veroordeelde M. tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk. Maar van de vijf medebewoners in de gallerij van M., zijn er maar twee teruggekeerd. “Hij heeft geen idee wat hij heeft aangericht.”

Alleen de roetvegen boven één van de ramen doen nog denken aan de explosie die Michelangelo M. 22 april veroorzaakte in een flat aan de Ridderkerksestraat. Meerdere bewoners van de bovengelegen appartementen moesten door de brandweer uit hun woning worden gehaald, en er was een schade van ruim twee ton. De rechtbank veroordeelde M. tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk. Maar van de vijf medebewoners in de gallerij van M., zijn er maar twee teruggekeerd. “Hij heeft geen idee wat hij heeft aangericht.”

Bij de voordeur van de galerij komt één van de bewoners met zijn verfbroek aanlopen. “Ik ben nog lekker aan het verbouwen, ik woon hier pas twee maandjes.” Van de gebeurtenissen in de flat onder hem heeft hij weinig meegekregen. “Nee geen idee, iets van brand ofzo? Toen ik hier kwam zag je nog wel rookschade in het portiek, maar het is keurig gerepareerd.”

De buurvrouw direct naast de woning van M., maar die het portiek zo’n twintig meter verderop heeft, heeft nog met enige regelmaat last van schrikreacties na de explosie in april. “Vooral als je dichtbij de brandweer hoort. Dan sta je toch al weer in de modus om weg te gaan en te kijken wat er nu weer aan de hand is. Maar elk raar geluidje schrik ik van.”

In de rechtbank verklaarde de 26-jarige man, dat hij na een ruzie met zijn vriendin over zijn zoontje naar het benzinestation was gefietst. Daar kocht hij een jerrycan benzine, goot dat door zijn woning, maar zou bij het zien van de foto van zijn zoontje tot inkeer zijn gekomen. Om bij te komen ging M. zitten en stak hij een sigaret op. Vervolgens ontplofte de benzinedampen

Maar die lezing wordt door de rechtbank niet geloofd. Mede ook omdat M. na de ontploffing eerst de trein pakte naar Groningen en vervolgens enkele dagen in een hotel in Amsterdam verbleef. Daarnaast achtte de rechtbank het niet aannemelijk dat de explosie door een sigaret werd veroorzaakt. Daarnaast bleek de man toerekeningsvatbaar en dus ging de rechtbank mee in de eis van het Openbaar Ministerie van 30 maanden waarvan zes voorwaardelijk.

Ook in de straat geloven ze de lezing van M. niet verzekert de buurvrouw, die na de knal gelijk probeerde te helpen, maar dat niet kon omdat zowel de achterkant van het gebouw als de voorkant geblokkeerd waren. “We konden niks meer doen, want alles zat vast. De buurvrouw heeft de brandweer nog via het raam uit haar huis gehaald. Maar je kon er niet meer in, zowel achter niet als voor niet. Dus dat verhaal van die sigaret dat kan volgens mij niet. Dan was hij er niet meer geweest.”

Maar de impact in de straat is nog merkbaar, ondanks dat de woning en de galerij volledig zijn opgeknapt en er ook aan de buitenkant niets meer te zien is. Maar dat heeft voornamelijk met de bewoners te maken. “Hij heeft geen idee wat voor impact het op de bewoners en de andere buren heeft gehad. Er zijn vier bewoners niet meer teruggekomen. Die durven niet meer. Alleen die vrouw boven hem en die er direct naast. En ik schrik nog steeds van elk geluidje.”