Rotterdam staakt onderzoek naar woonplaats voormalig fractievoorzitter PVV Nissewaard

De gemeente Rotterdam heeft het onderzoek naar de woonplaats van de voormalig fractievoorzitter van de PVV Nissewaard gestopt. De gemeente heeft de ware verblijfplaats van het Spijkenisser raadslid Peter van der Velden niet kunnen achterhalen. Anne Mieke Zwaneveld, de Rotterdamse Ombudsman, is verbaasd over de gang van zaken.

Rotterdam begon in oktober na drie meldingen een onderzoek. Volgens de tips zou Van der Velden niet in Spijkenisse wonen, waar hij staat ingeschreven. Hij zou vooral bij zijn vriendin in Hoogvliet verblijven. De e-mails kwamen terecht bij het secretariaat van burgemeester Aboutaleb, dat ze doorstuurde aan de afdeling die over basisregistratie van personen gaat. Een paar dagen na de e-mail stonden ambtenaren al op de stoep in Hoogvliet.

Maar even snel als Rotterdam de zaak oppakte, wordt het onderzoek gestopt. Dat Rotterdam de zaak staakt, is opmerkelijk. Zeker gezien het feit dat Van der Velden de door Rotterdam gevraagde documenten niet aanleverde. Twee maanden geleden dreigde die gemeente met een boete van 325 euro als de Spijkenisser de informatie niet zou verstrekken.

Geen documenten ontvangen

Rotterdam schrijft nu: "Tot op heden hebben wij deze documenten niet ontvangen. Gelet op het feit dat de heer Van der Velden volgens de BRP geen ingezetene is van Rotterdam, zijn er voor ons geen verdere onderzoeksmogelijkheden. Om deze reden is besloten het onderzoek af te sluiten. Wij hebben niet kunnen constateren dat de heer Van der Velden woonachtig is in Hoogvliet, noch dat hij hier niet woonachtig is", schrijft de gemeente aan Van der Velden.

"Dat is toch allemaal heel raar", reageert Van der Velden. "Eerst is het leven van mijn vriendin en mij overhoop gehaald. Tot een onderzoek in haar straat in Hoogvliet aan toe. Nu wordt zonder uitleg het onderzoek gestopt. Uiteraard ben ik blij dat we hopelijk niet meer worden lastiggevallen. Maar ik ben er nog niet klaar mee. Ik heb niet voor niets een klacht bij de Rotterdamse Ombudsman ingediend."

Ombudsman fronst wenkbrauwen

Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld zegt dat ze de wenkbrauwen fronst bij de aanpak van de gemeente Rotterdam. "Het is een bijzondere situatie. Een huisbezoek doe je vooral als het gaat om recht op een uitkering, een aanvraag voor de Wmo of als er klachten zijn over overbewoning. In dit geval moet je je dus afvragen of de aanleiding voldoende gewicht heeft voor zo'n onderzoek. Als overheid moet je je verdiepen in een situatie. Misschien was het al voldoende geweest om met Van der Velden contact op te nemen."

De gemeente Rotterdam wil over de aanpak weinig kwijt. "Maar we vinden het nog steeds terecht dat we het onderzoek zijn gestart", reageert een woordvoerder.

Wel of geen onderzoek?

De Ombudsman is overigens nog niet klaar met de kwestie. Zij moet binnenkort een besluit nemen of ze een onderzoek start.

Het is nog steeds onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de meldingen. Mogelijk is er een relatie met het vertrek van Van der Velden bij de PVV Nissewaard. Sinds hij in 2019 bij die partij vertrok, volgden de tips. Eerst bij de gemeente Nissewaard hetgeen leidde tot een onderzoek dat niets opleverde, en recent dus in Rotterdam.