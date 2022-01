Vlietland verbouwt nog even door in 2022: ‘Zo houden we de zorg toekomstbestendig’

Dat er in het Franciscus Gasthuis en Vlietland druk gebouwd wordt aan een toekomstbestendig ziekenhuis is bekend. En ook dit jaar gaat die vernieuwing onverminderd door. Zo worden in zowel Rotterdam als Schiedam de huisartsenpost en de spoedeisende hulp samengevoegd, maar komt er ook een nieuwe scopie afdeling. “Zo houden we de zorg toekomstbestendig, prettig voor collega’s, medewerkers en patiënten”, aldus Marjolein Tasche, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

In 2021 waren er al flinke verbouwingen, en resultaten. Zo kreeg het Vlietland een nieuwe oncologieafdeling, een nieuwe intensive-careafdeling en een verbouwde afdeling interne geneeskunde. Voor 2022 staan een samenvoeging van de spoedeisende hulp en de huisartsenpost en een nieuwe scopie afdeling op de rol.

Met de nieuwe acute zorgpost, wil het Franciscus ervoor zorgen dat de patiënt minder vaak op de verkeerde plek naar binnen wandel. De patiënt moet gelijk naar de juiste afdeling worden verwezen, legt Marjolein Tasche uit. “Je komt door één duur bij één balie uit. Die sturen je door met je acute klacht naar de afdeling waar je het beste af bent.”

Ook de scopie afdeling krijgt een flinke verbouwing in het Vlietland. Met een scopie kunnen artsen via lichaamsgaten met een cameraatje in het lichaam kijken. Maar door de technologische ontwikkelingen is het ook mogelijk om via scopie te behandelen. Maar dat vergt wat aanpassingen aan de afdeling, legt KNO-arts Rose Marijn Teeuw uit. “Het was vroeger alleen maar kijken, nu ook wordt het ook behandelen. Dus dat je kwaadaardige processen via een scopie uit het darmkanaal kan halen. Dan wordt je veel minder ziek en blijf je minder lang in het ziekenhuis. Maar daar heb je wel nieuwe kamers voor nodig en nieuwe materialen. En dat gaat er komen.”

‘De winkel blijft open’

Tijdens de verbouwing gaan de afdelingen niet dicht. “Dat kan ook helemaal niet”, verzekert Tasche. “De winkel is altijd open, dat vinden we heel belangrijk. We kunnen moeilijk zeggen dat we een maand lang even geen maag-darm-lever-zorg.” Maar dat levert wel een flinke puzzel op. “Het is echt kijken, waar is er een plekje vrij. Dan kunnen we verplaatsen en ergens anders verbouwen. Maar dat is al voor het hele proces geregeld.”

Ondanks dat het eindresultaat er nog niet is, kijkt Teeuw al uit naar een nieuwe afdeling. Want onderling is er toch een positieve vorm van jaloezie onder collega’s. “We gunnen het elkaar heel erg. Als je het resultaat ziet, dan hoop je toch dat jouw afdeling snel aan de beurt is. Het kan niet tegelijk natuurlijk. Zoals het oncologiecentrum, dat is al af. Dat is voor de patiënten het allerbelangrijkste, want die krijgen de beste en nieuwste zorg. Maar ook voor ons, want het motiveert enorm.”