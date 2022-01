Excelsior legt veel scorende Luuk Admiraal van ASWH vast

Luuk Admiraal in actie voor ASWH | Foto: Martin Hulsman - Orange Pictures

Excelsior gaat zich versterken met Luuk Admiraal. De aanvaller komt over van tweede divisionist ASWH, waar hij de hele jeugdopleiding doorliep. Admiraal legde afgelopen zomer nog een aanbod van ADO Den Haag naast zich neer.

De 19-jarige Admiraal is bezig aan een goed seizoen bij ASWH, dat wel vecht tegen degradatie uit de tweede divisie. Hij scoorde al tien keer en kreeg de Gouden Bal voor beste speler van de tweede divisie.

Admiraal maakt per direct de overstap naar Excelsior als de laatste formaliteiten in de komende dagen zijn afgerond. De tiener vindt Excelsior in zijn toekomstplaatje passen. Dat goede gevoel ontbrak afgelopen zomer nog bij het geïnteresseerde ADO Den Haag.

Excelsior hervat de competitie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. De Rotterdammers hebben momenteel vier punten meer dan de Hagenaren. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen heeft zich in het Belgische Genk voorbereid op de tweede seizoenshelft.