Museum RockArt droomt groot, ondanks tegenslag na tegenslag

Museum RockArt in Hoek van Holland staat onder druk. Financieel verkeert de instelling in zwaar weer: in 2021 waren musea liefst 24 weken gesloten vanwege lockdowns. Tot overmaat van ramp gaat het nu ook met de gezondheid van eigenaar Jaap Schut slecht. "Ik heb helemaal geen tijd voor dat soort dingen."