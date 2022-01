Waarom vogels, insecten en planten in de Noordwaard (Biesbosch) volgend jaar nog beter moeten floreren

Spechten roffelen en grote lijsters zingen. En dat in de eerste dagen van januari. Thomas van der Es, boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch, kijkt er niet van op. Het zachte winterweer van de afgelopen jaren heeft vaker voor records gezorgd. Wat ook hoort bij zo’n milde winter? Tienduizenden kieviten die overwinteren in Nederland, in plaats van af te zakken naar Frankrijk of Spanje. "De aantallen kieviten in de Noordwaard zijn door de zachte winter gigantisch", vertelt de boswachter.

Kieviten | Foto: Noordwaard

Als haren op een hond

De Noordwaard is als onderdeel van het project 'Ruimte voor de rivier' sinds een jaar of zes bestemd als overloopgebied bij hoogwater. De voormalige landbouwpolder, gelegen tussen de Nieuwe Merwede en de Biesbosch, zorgt ervoor dat de inwoners van Gorinchem droge voeten houden.

Bijkomend voordeel is dat de natuur van het open landschap profiteert: “Veel Biesbosch-natuur voelt zich hier steeds beter thuis", zegt Van der Es. In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Staatsbosbeheer het gebied nu voor een periode van tien jaar beheren, waarbij de doorstroom van het water voorop staat: “Als je hier niks zou doen als beheerder, dan groeit binnen de kortste keren de wilg hier als haren op een hond en dat is nou net niet de bedoeling", lacht de boswachter. "Maar het gebied mag wel verder ontwikkeld worden mét ecologische ambities en dat biedt enorme kansen voor de natuur.”

Boswachter Thomas speurt de Noordwaard af op zoek naar bijzondere vogels | Foto: Rijnmond

Weidevogels en ruimte

De in Nederland zeldzame blauwe kiekendief overwintert hier en in de zomer staat het langs de sloten vol dotterbloemen en paarse kattenstaart. "Als je dat maait en afvoert, dan heb je ieder jaar een bloemenzee. Daar profiteren insecten van en het open landschap is goed voor weidevogels. Staatsbosbeheer kan nu bepalen wanneer er het beste gemaaid kan worden om zo nog veel meer weidevogels een mooie plek aan te geven: "Het betekent ook dat je in het voorjaar het water misschien wat langer vast moet houden om paaigronden aan te bieden voor vissen."

Het zou leuk zijn als soorten waar het echt slecht mee gaat - zoals bijvoorbeeld de grutto - hier weer gaan broeden. Grutto's kennen het gebied al. Als ze uit het zuiden terugkeren naar Nederland, gebruiken ze de Noordwaard als verzamelplaats om uit te rusten en op te vetten: "Over een paar weken is dit dé beste plek van Nederland om grutto’s te zien”, zegt de boswachter, die dan zelf naar Texel is verhuisd om daar boswachter te worden.

"Maar dit is een gebied, daar slinger ik dan zeker even met de auto doorheen als ik hier op familiebezoek ben."

Ondergelopen Noordwaard luchtbeeld | Foto: Paul Oostveen

Dit artikel komt uit een reportage van Chris Natuurlijk van zaterdag 8 januari.