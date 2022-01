De kabouters zullen het niet doen.

Wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar in de Botanische Tuin Afrikaanderwijk? Heesters met oude genen opkweken, een nieuw tuinhuis bouwen en voor de allerkleinsten een kabouterpad maken. Astrid Priester en Melitta van Bracht van de tuin in Rotterdam-Zuid vertellen over de plannen.

Melitta van Bracht en Astrid Priester in de Botanische Tuin Afrikaanderwijk | Foto: Rijnmond

Buitelende kieviten in de zachte winter

Boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer, neemt Chris Natuurlijk mee voor een rondje natuur in de Noordwaard. Je zou dit het nieuwste deel van de Biesbosch kunnen noemen. Het grenst direct aan de Biesbosch en doet dienst als waterbekken, waardoor inwoners van Gorinchem bij hoog water van de rivier de Merwede droge voeten houden. Maar het open gebied is ook goed voor de natuur. In deze zachte winter stikt het er van de kieviten en over een paar weken alweer is het dé plek om grutto's te zien. Volgens de boswachter wordt 2022 een belangrijk jaar voor de natuur in de Noordwaard. In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Staatsbosbeheer vanaf nu het beheer van de Noordwaard doen en dat kan volgens de boswachter nog meer mooie dingen opleveren voor de natuur.

Noordwaard | Foto: Rijnmond

Wat je kunt leren van de octopus

Boekhandelaar Gert-Jan van Rietschoten kijkt vooruit naar nieuwe boeken die in 2022 zullen verschijnen en geeft boekentips voor een goed begin van het jaar, zoals het boek Wijsheid van de stoere octopus, over wat mensen kunnen leren uit het planten- en dierenrijk.

