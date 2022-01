FC Dordrecht begint met een overwinning bij Helmond Sport aan het nieuwe kalenderjaar

In de eerste divisie is FC Dordrecht vrijdagavond met een overwinning begonnen aan 2022. De Dordtenaren wonnen in het SolarUnie Stadion bij een gehavend Helmond Sport (1-2). Ondanks de zege blijft het team van trainer Michele Santoni laatste met veertien punten uit 21 wedstrijden.

Beide laagvliegers van de eerste divisie speelden een eerste helft om snel te vergeten. Pas in de dertiende minuten kon het eerste gevaar van de wedstrijd worden genoteerd. Dylan Seys trapte voor Helmond Sport aan de rechterkant de bal hard op het doel van FC Dordrecht. Keeper Liam Bossin pareerde het schot met moeite. Enkele minuten later vergat Stijn Meijer voor de Schapenkoppen een voorzet van Mathis Suray binnen te tikken. Seys had vijf minuten na zijn eerste kans wederom een gevaarlijke poging in huis. Zijn knal vloog maar net over de goal.

Vervolgens leken Helmond Sport en FC Dordrecht de eerste helft schriftelijk af te kunnen doen, maar de thuisploeg stichtte nog twee keer gevaar in de blessuretijd. Eerst strafte Arno Van Keilegom een slordige uittrap van Bossin bijna af. De keeper kon met een redding zijn fout nog goed maken. Enkele tellen later trapte Boyd Reith voor Helmond Sport de bal nog hard op de lat.

Een droomdebuut voor Conteh

Na de rust kwam FC Dordrecht beter uit de kleedkamer. De bezoekers deelden meerdere speldenprikjes uit en dreven de verdediging van Helmond Sport meermaals in het nauw. Zo moest doelman Mike Havekotte, die een kort verleden bij Dordt heeft, twee keer reddend optreden bij vrije trappen van Alessio Miceli en Jari Schuurman.

Vlak voor het uur werd het team van trainer Michele Santoni beloond met een treffer. Die werd gemaakt door Christian Conteh, de huurling van Feyenoord. Hij stond als invaller nauwelijks een minuut op het veld toen hij snoeihard de 0-1 tegen de netten trapte. FC Dordrecht genoot echter niet lang van de voorsprong. Ilias Breugelmans maakte twee minuten later alweer gelijk voor Helmond Sport (1-1).

In de slotfase zochten beide teams naar het winnende doelpunt. Conteh zag een schot gepakt worden door Helmond Sport-keeper Havekotte en aan de andere kant zorgde een afgeweken vrije trap van Seys voor gevaar. FC Dordrecht kwam bij schoten van Jellert van Landschoot en wederom Seys twee keer goed weg. Uiteindelijk zou FC Dordrecht nog de overwinning pakken. Meijer reageerde attent op een schot van invaller Kevin Vermeulen, dat Havekotte niet goed verwerkte. De spits van Dordt pakte dit cadeautje vervolgens uit (1-2). Daarmee was de derde winst van het seizoen een feit voor FC Dordrecht.

Helmond Sport - FC Dordrecht 1-2 (0-0)

59' 0-1 Christian Conteh

61' 1-1 Ilias Breugelmans

84' 1-2 Stijn Meijer

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Mannes, Van Huizen, El Azzouzi, Van der Avert; Miceli (86' N'Diaye), Pascu, Schuurman (59' Conteh); Suray (74' Vermeulen), Meijer, Donkor