RIVM: 4573 nieuwe besmettingen, bijna verdubbeling ten opzichte van donderdag

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur 4573 nieuwe coronabesmettingen in onze regio gemeld. Dat zijn er meer dan donderdag, toen 2486 besmettingen werden gemeld. Het aantal besmettingen is bijna verdubbeld ten opzichte van gisteren. Er is één overleden regiogenoten gemeld, twee mensen werden opgenomen in het ziekenhuis.