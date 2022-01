Michele Santoni is streng voor gepasseerde FC Dordrecht-spits Nikolas Agrafiotis: 'Het teambelang moet bovenaan staan'

Zo hield Santoni in het uitduel met Helmond Sport (1-2) spits en mede-clubtopscorer Nikolas Agrafiotis, die tot nu toe zes goals maakte, buiten de selectie. "Het was mijn keuze om hem niet mee te nemen", zegt de coach van FC Dordrecht. "Ik vond hem de afgelopen week niet scherp genoeg meetrainen. Hij was niet bezig met het proces van het team."

Nikolas Agrafiotis (links) in betere tijden: de spits van FC Dordrecht maakte eerder dit seizoen tegen NAC Breda twee doelpunten. | Foto: Orange Pictures - Gino van Outheusden

Agrafiotis heeft aan de Krommedijk een aflopend contract. Natuurlijk is de transferperiode open en kunnen zelfs privéredenen een rol spelen, zegt de trainer van FC Dordrecht. "Maar als je onderin staat, dan moet je als eerste het teambelang bovenaan zetten. Als je door wat voor reden dan ook daartoe niet in staat bent of niet honderd procent kunt geven, dan hebben we hem niet nodig", maakte Santoni duidelijk.

Agrafiotis moet volgens zijn trainer de knop om zetten: "Dat is precies wat ik voor de kerst ook met Seydine N'Diaye (die voor het thuisduel met Excelsior disciplinair was geschorst, red.) heb gedaan."

Conteh niet voor de camera

Wie bij FC Dordrecht wel een gretige indruk maakte, was aanvaller Christian Conteh. De huurling van Feyenoord maakte één minuut na zijn invalbeurt meteen het openingsdoelpunt tegen Helmond Sport. De buitenspeler verscheen na afloop echter niet bij de pers. Zijn trainer nam hem in bescherming en lichtte zijn besluit toe.

Feyenoord-huurling Christian Conteh in het shirt van FC Dordrecht | Foto: Corrado Franke - RTV Dordrecht

"Hij heeft twee moeilijke seizoenen gehad. Bij Feyenoord had Conteh veel blessures en hij was met veel verwachtingen aan SV Sandhausen verhuurd. Daar heeft hij niet gespeeld", legde Santoni uit. "Hij vindt het ook niet rechtvaardig hoe er met hem in Duitsland is omgegaan. We hebben Conteh verwelkomd als een lid van onze grote familie."

Toen Santoni in de tweede helft Conteh liet invallen, bewees de Duitse Ghanees meteen zijn waarde met een goal. "Dat raakte hem. Hij barste na de wedstrijd in tranen uit. Conteh vroeg toen aan mij of hij niet naar de camera hoefde te gaan. Normaal gesproken weten we hoe belangrijk het is om naar de media te gaan, maar in dit geval heb ik de verantwoordelijkheid genomen om de druk bij hem weg te halen."

'Het valt eindelijk onze kant op'

Met Conteh hoopt FC Dordrecht zo snel mogelijk van de laatste plaats af te komen. Momenteel heeft de hekkensluiter veertien punten uit 21 wedstrijden. Almere City staat negentiende met zeventien punten, maar de ploeg uit Flevoland heeft nog een wedstrijd minder gespeeld en komt pas maandagavond in actie. Santoni wil de rode lantaarn in elk geval snel aan een ander team overdragen.

De drie punten tegen Helmond Sport helpen de Dordtenaren daar zeker bij. "We hebben in de eerste helft van het seizoen vaak gehad dat het voor ons net de verkeerde kant op viel als een gelijkspel rechtvaardig was geweest", blikte Santoni terug. "Het is lekker dat het eindelijk eens de goede kant op valt."