De Vrienden van Amstel Live bouwt tóch z'n podium op in Ahoy: ‘Niemand begrijpt waarom wij dit doen’

Het podium wordt opgebouwd in een leeg Ahoy, het is nog de vraag of Ahoy leeg blijft. | Foto: Persvoorlichter van de Vrienden Van Amstel Live

De opbouw in Ahoy is in volle gang. Negen podia, lichten, techniek, kleedkamers, eten voor de crew en andere onderdelen van het muziekfeest worden voorbereid. Met een evenement kan je niet het ene wel voorbereiden en het ander niet, legt Hofman uit. Dan valt alles uit elkaar. Het is alles of niets.

‘Er is geen weg terug’

De makers van de Vrienden van Amstel Live kunnen niet wachten op de volgende persconferentie die duidelijkheid zal geven over de toekomst. Vooralsnog eindigt de lockdown op 14 januari. Volgens Hofman is er in november, drie maanden van tevoren, geen enkele weg terug voor een groot evenement zoals deze. Dus startte de crew van de Vrienden van Amstel Live met opbouwen. Als ze niet zou opbouwen en er komt op het laatste moment toch een 'go', dan is het te laat.

Hofman is met een dubbel gevoel aan het werk. “En ook wel met een gevoel van onrecht”, voegt hij toe, “niemand begrijpt waarom wij dit doen.” Als er eerder duidelijkheid was vanuit de politiek, dan hadden de makers van Vrienden van Amstel Live andere keuzes kunnen maken. Nu voelen zij zich gedwongen om dit te doen.

Zowel het team van de Vrienden van Amstel Live, Ahoy en allianties uit de evenementensector vroegen om duidelijkheid bij politici in Den Haag. Meerdere keren is aangegeven dat een evenement als de Vrienden van Amstel een jaar voorbereidingstijd heeft. “Wij zijn er inmiddels klaar voor, nu nog duidelijkheid vanuit de overheid.”

150.000 mensen hebben een kaartje

Hofman benadrukt dat de crewleden niet de enige zijn in onduidelijkheid: “Er zitten mensen thuis die nog steeds zaterdag naar een concert in Ahoy gaan.” Ongeveer 150.000 mensen hebben kaartjes voor één van de veertien concerten.

De makers van Vrienden van Amstel Live houden wel rekening met meerdere scenario’s. Voorbeelden zijn het 2G-beleid, waardoor enkel gevaccineerde of genezen mensen mogen komen, enkel zitplekken of maximaal 75 procent van de bezoekerscapaciteit. De crewleden bereiden zich voor, maar de scenario’s zijn nog niet precies uitgewerkt: “Wij kunnen niet meerdere evenementen tegelijkertijd in elkaar zetten. ”

Het wachten is nu op de persconferentie van minister-president Rutte. De verwachting is dat die op 14 januari zal zijn, de dag voor het eerste concert van De Vrienden van Amstel Live. Dan weten Machiel Hofman en zijn honderden collega's of hun werk voor niets is geweest.