Stedin: stroomproblemen zijn verholpen

Door het uitvallen van een noodaggregaat zaten honderden aansluitingen in Spijkenisse vandaag zonder stroom. Het gebied waar de laatste storing is verholpen is de Rietvelden, aan de M. Beensstraat, Plokkerstraat, J. de Baallaan en aanliggende straten. Veel bezorgrestaurants hadden last van het kwakkelende stroomnet: zij konden geen bestellingen uitleveren.

De gemeente meldt dat het stadhuis net als gisteren open was voor Spijkenissers getroffen door de storing. Vanavond zijn boa's langs de huizen gegaan om gedupeerden te vertellen dat zij in het stadhuis soelaas konden vinden.

De noodaggregaten zijn geplaatst nadat donderdag een verdeelstation deels uitbrandde en 17 duizend huishoudens een groot deel van de dag zonder stroom zaten. Sommige adressen hadden ruim 13 uur geen elektriciteit.

Stedin is bezig met het plaatsen van een noodverdeelstation aan de Aldebaranstraat in Spijkenisse. De werkzaamheden daaraan gaan nog het hele weekend duren. Tot die tijd moet Spijkenisse het doen met de noodaggregaten.