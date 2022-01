FC Rijnmond: 'Ik denk dat Feyenoord een creatievere middenvelder nodig heeft dan Bazoer'

Het eerste contact tussen Feyenoord en Vitesse over Bazoer is er inmiddels geweest. De mannen aan tafel zijn niet unaniem positief over de komst van de middenvelder en met name Harry van der Laan zou eerder voor een compleet andere speler gaan.

“Rondom Bazoer is er altijd veel gedoe. Waarom niet denken aan Christian Eriksen? Die wordt echt nog fit, geen enkel probleem. Zo’n creatieve speler hebben ze nodig, denk ik. In ieder geval een creatievere dan Bazoer”, zegt Van der Laan.

Joey Veerman past misschien meer in dat straatje, maar die vertrok ondanks interesse van Feyenoord naar PSV. Iets waar Feyenoord volgens Ruud van Os bepaald niet rouwig om moet zijn. “Ik vind hem niet iemand met het heilige vuur. Als je echt zoveel beter bent dan de rest bij Heerenveen, waarom laat je dat daar dan niet zien?”

Sinclair Bischop vindt dat Feyenoord dit soort spelers in een vroeger stadium moeten halen. "Als ze nog niet miljoenen waard zijn. Als ze eenmaal zijn doorgebroken, wordt het namelijk lastig ze te halen."

Onder controle

Feyenoord annuleerde donderdag op het laatste moment de trip naar Spanje voor het oefenduel met Club Brugge, vanwege het risico op coronabesmettingen. Eerder zette Feyenoord ook al een streep door het reguliere trainingskamp vanwege positieve tests.

“Ze zeggen het onder controle te hebben, maar het is natuurlijk altijd lastig te bepalen in hoeverre je daar echt van kunt spreken. Bij Feyenoord doen ze er met het afblazen van de trip in ieder geval alles aan", vertelt Bischop.

Maar een ideale voorbereiding op de tweede seizoenshelft lijkt het niet. Toch ziet Harry van der Laan het wel goed komen met Feyenoord. Tenminste, als de ploeg van Arne Slot het eerste duel na de winterstop, met Vitesse, schadevrij doorkomt.

“Daarna hebben ze een relatief eenvoudig schema. Vitesse-thuis is dé wedstrijd. Als je die wint, kun je echt mee gaan doen om de titel. Daar ben ik van overtuigd”, aldus Van der Laan.

Volgens Van Os speelt Ajax daar echter een sleutelrol in. “Zolang Ajax in de Champions League zit, zullen ze de competitie minder prioriteit blijven geven. Dat kan Feyenoord in de kaart spelen.”

Angst en beven

Waar Feyenoord droomt van de titel, kijkt Sparta met angst en beven naar onderen. De ploeg van Henk Fraser bevindt zich in een benarde situatie op de ranglijst en heeft zo snel mogelijk punten nodig.

Van der Laan: “Ik zie het somber in voor Sparta, moet ik eerlijk zeggen. Ze krijgen ook een moeilijke herstart met wedstrijden tegen Cambuur, FC Utrecht en Feyenoord. Als dat misgaat, dan wordt het wel een lastig verhaal, hoor."

Toch gloort er hoop voor Sparta, nu er met Adrián Dalmau een spits is binnengehaald die voor doelpunten moet zorgen. Van der Laan: “Eén voordeel: Mario Engels hoeft er dan niet meer in te staan. Daar ben ik echt totaal geen fan van. Als je zo weinig scoort, kun je jezelf geen spits noemen.”

Bekijk hier de hele uitzending van FC Rijnmond.