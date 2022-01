Kirsten en Brenda trekken meer dan 10.000 leden met hun Facebookgroep over boekenreeks De Zeven Zussen

Alleen al in Nederland verkochten de boekhandels meer dan drie miljoen exemplaren van delen van de De Zeven Zussen-reeks van Lucinda Riley. In de boeken staan zeven zussen centraal die na het overlijden van hun adoptievader 'pa Salt' op basis van aanwijzingen op zoek gaan naar hun roots. In de boeken staan allerlei mysteries, raadsels, romances én de persoonlijke ontdekkingsreizen van de zussen centraal. Riley verweeft dat met de wereldgeschiedenis.

Rotterdammers Brenda en Kirsten raakten 'verslaafd' aan de boeken. Én bevriend met elkaar. Voordat ze het De Zeven Zussen Forum oprichtten, zoals de Facebookgroep heet, kenden ze elkaar amper. Ze wisten dat hun kinderen bij elkaar in de klas zaten en groetten elkaar op het schoolplein. Dat was het. Kirsten is huishoudelijke hulp, Brenda huisvrouw. “De boeken vervelen nooit.”

Waren jullie altijd al lezers?

Brenda: “Ja, elke avond pak ik een boek. Voordat ik aan De Zeven Zussen begon, las ik af en toe een romannetje, maar vooral veel in de categorie young adult zoals The Hunger Games, The Maze Runner. Sinds De Zeven Zussen ben ik fan van boeken waarin het heden en het verleden met elkaar verweven worden. Met mysterie waar je lekker op kan puzzelen. Schrijvers als Corina Bomann en Sarah Lark.”

Kirsten: “Ik hield vooral van thrillers en van young adult. En van Harry Potter natuurlijk. Die lees ik minstens één keer per jaar. Dankzij De Zeven Zussen lees ik nu ook historische romans. Het is zo erg dat ik tijdens mijn werk als huishoudelijk ondersteuner een boek meeneem. Tussen elk adres heb ik een kwartier. Maar soms is het maar vijf minuten lopen. Dan heb ik tien minuten voor een hoofdstukje. Een serieuze verslaving.”

Hoe begon de verslaving aan de boeken van Riley's De Zeven Zussen?

Brenda: “We kennen elkaar van het schoolplein. Onze kinderen zitten bij elkaar in de klas op de Prinses Margrietschool in Sportdorp op Zuid. Groep 8 inmiddels. Maar toen dit avontuur begon, zaten ze nog in groep 6. We wisten nooit van elkaar dat we van lezen hielden. Maar ik ging over mijn leesvorderingen posten op mijn Facebookpagina. Kirsten zag dat en reageerde daarop.”

Kirsten: “In eerste instantie alleen om te zeggen: 'Wat je leest is troep'. Ik hield niet van dit type roman. De voorkant van dat boek alleen al. Het ziet er niet uit.” Ze lacht. “Maar uiteindelijk ben ik er ook aan begonnen. Ze was zó enthousiast.”

Brenda: “We gingen sparren over de boeken. Ze roepen namelijk veel vragen op. Eerst via WhatsApp. Al snel kwam de lockdown en gingen we op zoek naar meer informatie. We hadden toch niets te doen. Als de kinderen achter de laptop voor hun schoolwerk zaten, gingen wij op onze laptop googelen naar aanwijzingen en informatie. Toen kwamen we erachter dat er online gek genoeg weinig over De Zeven Zussen te vinden was.”

Kirsten: “Er loopt een rode draad door de hele serie heen die je moet zien te ontwarren. Wij hadden daar vragen over: ‘Hoe zou dat zitten? Ziet iemand anders een rode draad? Zijn wij de enigen die dat op deze manier zien?’”

En toen dachten jullie: dan maar zelf een forum oprichten?

Brenda: “Inderdaad. Toen we rondvroegen op boekenfora merkten we dat er behoefte aan was. We dachten: 'Al is het voor tweehonderd mensen, dan hebben we toch weer wat te doen in de lockdown'. Op 20 oktober 2020 richtten we het De Zeven Zussen Forum op. Het liep meteen als een trein. Binnen een maand hadden we 500 leden. Nu hebben we er 11.400. Onze leden komen uit Nederland maar daarnaast ook uit nog 56 andere landen.”

Kirsten: “Het idee hebben we afgekeken van het Harry Potter-forum waarvan ik zelf ook ooit lid ben geweest. Daar werden ook allerlei raadsels die voorkomen in het boek besproken.”

Hoe komt het dat jullie Faceookgroep zo snel groeide?

Kirsten: “Er is gewoon veel behoefte aan praten over de raadsels en achtergronden van de boeken. Wat hielp is een uitzending van tv-programma EditieNL dat bij ons langs kwam om te kijken hoe wij de lockdown doorkwamen. Nou, met discussiëren over de boeken van Lucinda Riley! Daar heeft Brenda toen over verteld. Al tijdens de uitzending ging onze telefoon. Ping, ping, ping. De aanmeldingen stroomden binnen.”

Brenda: “We hebben ook een spurt gemaakt op de dag dat Lucinda Riley overleed. Toen is het echt als een gek gegaan. We hadden echt zoiets van: 'Wat ís dit?!' Ik denk dat mensen nieuwsgierig waren en dat ze gingen googelen op haar naam en boeken. Omdat we al wat groter waren, kwamen we hoger in de zoekresultaten."

Brenda (links) en Kirsten mochten ook op bezoek bij de uitgever van de boeken van Lucinda Riley | Foto: De Zeven Zussen Forum

Waarom denken jullie dat de boekenreeks De Zeven Zussen zo aantrekkelijk is?

Brenda: “Omdat het één grote puzzel is. Als je die wilt oplossen, móet je alles gelezen hebben. Zelfs na zeven delen blijven er nog heel veel vragen over. Dus nu kijken we alweer uit naar het volgende deel.”

Kirsten: “Het boek heeft mij geïnspireerd om hele andere dingen te ontdekken. In een van de boeken gaat het over een Noorse componist. Die zocht ik een keer op. Ik ging naar zijn muziek luisteren en toen herkende ik ineens stukken van de componist die omgezet waren in hardcore-muziek. Of ik herkende zijn muziek uit kinderprogramma’s. Ander voorbeeld. Vorig jaar was er een programma over Kenia op televisie. Daar zou ik nóóit naar gekeken hebben. Maar omdat Kenia in deel 6 van de boekenreeks aan bod kwam, is dat programma me gaan interesseren.”

Is het niet frustrerend dat je na 4.000 pagina’s gelezen te hebben nog steeds niet weet hoe het zit?

Kirsten: “Dat is juist leuk. Je kunt er eindeloos over praten en theorieën over bedenken. Uiteindelijk lees je in een volgend deel dat het of wél zo is, of nét iets anders zit. Aan de ene kant kun je dan denken: 'Yes, ik had het goed!' Of: 'Wow, het zit toch nét iets anders. Hoe heb ik dat niet kunnen zien?'”

Brenda: “Wij hebben een theorie over pa Salt. Wij denken dat hij nog leeft omdat hij telkens in het boek lijkt terug te komen. Op allerlei verschillende manieren. Die theorie delen we met andere mensen op het forum. Zij komen met hun eigen theorieën. Die checken wij dan weer in de boeken. En zo gaat het elke dag door.”

Hoeveel tijd steken jullie in de Faceboekgroep?

Brenda: “Heel veel. Op woensdag hebben wij onze Zeven Zussen-dag. Dan zijn we allebei vrij en zitten we de hele dag te puzzelen. In het echt, of via Teams.”

Hoe vaak hebben jullie de boeken van De Zeven Zussen-reeks gelezen?

Kirsten: “Vier keer nu. Het laatste boek heb ik in anderhalve dag gelezen. Tijdens de wintersport heb ik in een week drie boeken gelezen. We zaten in een gebied waar geen après-ski was. Dus toen ging ik lezen.”

Als je die 11.000 leden op het forum zou moeten typeren, wat voor mensen zijn dat dan?

Brenda: “Het merendeel is vrouw. Maar ze zijn van alle leeftijden en alle soorten.”

Kirsten: “En we hébben ook mannelijke leden. Mijn vader vroeg ook of hij het moest proberen. Toen zei ik: 'Ja, probeer vooral. Misschien vind je het leuk vanwege de geschiedenisverhalen.'”

Wat gebeurt er op jullie De Zeven Zussen Forum?

Brenda: “Wij posten bijvoorbeeld over de geschiedenisdelen uit het boek. In hoeverre is het echt gebeurd wat Riley schrijft? Want haar versie van de geschiedenis in het boek berust deels op waarheid en deels op fictie. Dan gaan wij echt álles opzoeken over de geschiedenis. Ook krantenberichten en oude foto’s. Over de bouw van het Christusbeeld in Rio de Janeiro bijvoorbeeld of over een affaire van een oude koning in Engeland.”

Wat is de meest prangende vraag die jullie nog hebben?

Ze lachen. Tegelijk: “Wie is pa Salt?!”

Brenda: “We hebben voordat Riley overleed per e-mail contact met haar gehad. We mochten haar een aantal vragen stellen. Na een week kregen we antwoord. Superleuk.”

Loste jullie interview met Riley via e-mail iets op?

Kirsten: “Nee. Ze zijn heel goed in geheimen bewaren waardoor je getriggerd blijft om te zoeken. Dat is ook wel heel leuk.”

Zijn jullie niet bang dat het achtste deel met de oplossing een teleurstelling is?

Brenda: “Haar zoon gaat dat schrijven. Wij vermoeden dat Riley het plot al wel aan hem heeft verteld omdat ze wist dat ze ernstig ziek was. Ze sprak haar boeken altijd in op een dictafoon. Die werden later uitgetypt.”

Jullie tijdverdrijf is dan ook verdwenen.

Brenda: “Maar stel dat alles opgelost is, dan komen nog de films en de series! Wij kunnen nog wel even door breien hoor. Wie weet worden we wel uitgenodigd voor een première.”

Kirsten: “Uiteindelijk heeft deze boekenserie ons door de lockdowns heen gesleept en hebben wij er een mooie vriendschap aan overgehouden. Dat is iets om te koesteren.”