Het weer van vandaag: veel regen op komst

In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en vanmiddag en vanavond valt er veel regen. De temperatuur loopt langzaam op naar 5 of 6 graden. Vanavond wordt het een graad of 7. Vanmiddag neemt de zuidenwind toe tot matig of vrij krachtig en langs de kust tot krachtig, kracht 4 tot 6.