'Rotterdam veruit koploper in rechtszaken bijstandsfraude, vooral streng op gokken in casino'

De gemeente Rotterdam is met afstand koploper in aantallen rechtszaken tussen de gemeente en mensen met een bijstandsuitkering, meldt dagblad Trouw, die alle uitspraken bekeek die de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vorig jaar publiceerde. Rotterdam vorderde vooral veel terug van mensen die met hun uitkering in casino's gokten.

De CRvB is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken. Van alle 579 rechtszaken in hoger beroep op het gebied van gemeenten en bijstand die in 2021 dienden, kwamen 133 uit Rotterdam.

"Amsterdam volgt met 41 zaken op grote afstand, terwijl daar in absolute zin meer mensen met een bijstandsuitkering wonen: 42.000 om 38.000 in juli 2021", schrijft de krant. In heel Nederland ontvangen ruim 400.000 mensen een bijstandsuitkering.

Casino's

De meeste zaken die de CRvB het afgelopen jaar behandelde, komen uit 2017 of 2018. Vooral tussen 2014 en 2018 voerde Rotterdam een actief anti-fraudebeleid. Een van de dingen waar de gemeente op lette, waren geldopnames in casino's.

"Van twintig Rotterdammers eiste de gemeente bedragen van tussen 4000 en 22.000 euro aan te veel ontvangen bijstand terug. In al die zaken kreeg de gemeente grotendeels of (meestal) geheel gelijk."

De gemeente kreeg ook gelijk in de zaak tegen een man die 6 jaar lang elke maand 300 euro van zijn ouders kreeg voor biologische boodschappen. Door die giften kreeg hij te veel bijstand en moest 40.000 euro terugbetalen, oordeelde de CRvB in oktober.

Dat patroon van mensen die regelmatig geld van familie kregen zag Trouw in zo'n 25 zaken terug. Inmiddels is de aanpak van de gemeente Rotterdam wat bijgesteld. Er zijn nog altijd heronderzoeken, maar de aard van het gesprek is minder controlerend en meer dienstverlenend geworden, zegt een gemeentewoordvoerder tegen de krant. Wie per ongeluk een kleine fout maakt, krijgt niet meer automatisch een boete.