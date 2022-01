Jaren na een herseninfarct plukt muzikant Willem Philipsen toch weer de gitaar uit de wilgen

‘Met de stroom mee’ heet het boek van Philipsen. De Rotterdammer vertelt over de lange weg die hij heeft bewandeld tot zijn bestemming: ‘Willem 2.0’. Willem heeft zijn verhaal vaker verteld bij Rijnmond, ook in het radioprogramma De Verdieping. Maar daarna is hij alleen maar sneller ‘in de stroom’ meegegaan: hij is een veelgevraagd spreker, heeft bijzondere mensen leren kennen zoals hoogleraar Erik Scherder en zanger Stef Bos.

In De Verdieping vertelt Philipsen openhartig over het vervolg van zijn eerdere verhaal, twee jaar geleden in de studio van Rijnmond. En Willem speelt weer gitaar; zijn linkerhand is nog steeds verlamd, maar dat hield hem niet tegen. Met enige aanpassingen van zijn gitaar kan hij zijn geliefde instrument met één hand bespelen. Willem heeft zijn muzikale maatje meegenomen naar de studio, zanger Guus Bok.

