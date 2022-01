Feyenoord mede dankzij twee goals Kökcu voorbij PEC Zwolle in oefenduel

Feyenoord zou zaterdag eigenlijk in Marbella aantreden tegen Club Brugge, maar cancelde de trip naar Spanje donderdag vanwege het risico op coronabesmettingen. In hekkensluiter PEC Zwolle werd er dus razendsnel een nieuwe tegenstander gevonden om een oefenduel mee af te werken.

De ploeg van Arne Slot kwam via Orkun Kökcu in de 24ste minuut op voorsprong. Diezelfde Kökcu was in minuut 42 ook verantwoordelijk voor de tweede Rotterdamse treffer. In de tussentijd had Yuta Nakayama tegen gescoord, waardoor de ruststand op trainingscomplex 1908 2-1 was. In de tweede helft bouwde Feyenoord zijn voorsprong uit via Delano Ladan, normaal gesproken speler van Feyenoord Onder-21.

Feyenoord hervat de competitie op 15 januari om 20.00 uur, met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.