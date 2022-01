Leestip: Nog even over de Top 2000

De Top 2000 van Radio 2 bestaat sinds eind 1999 en dat is niet toevallig. De millenniumwisseling zat er toen aan te komen, het magische jaar 2000 was in zicht, en Kees Toering, zendermanager van Radio 2, wilde iets bijzonders doen op de radio. ’s Avonds in bed diende zich in zijn malende hoofd opeens het idee aan om in de aanloop tot het jaar 2000 de 2000 mooiste liedjes van de afgelopen decennia te eren op de radio. En welke liedjes dat waren, dat mochten luisteraars gaan zeggen.

Die in eerste instantie eenmalig bedoelde Top 2000 kwam er. En het initiatief sloeg zo aan dat ie het jaar erop werd herhaald. Niet tot ieders enthousiasme. Presentator Frits Spits bijvoorbeeld vond de Top 2000 als eenmalig initiatief wel aardig, maar om zoiets elk jaar te gaan doen? Hij haakte af. Over de naam werd ook nog even getwijfeld. De Top 2000 was uitgezonden op de drempel van het jaar 2000, moest het een jaar later dan niet de Top 2001 worden?

Het bleef de Top 2000. Ook in het jaar erop, en het jaar daarop, en daarop, tot er sprake was van een traditie. Zover zijn we nu. De Top 2000 hoort inmiddels bij het eind van het jaar zoals oliebollen en champagne.

Wat zou die Top 2000 tot zo’n succes hebben gemaakt?

Het lijkt me een combinatie van factoren: veel mensen hebben vakantie en daardoor tijd om te luisteren, er komt herkenbare muziek voorbij (waarover zo meer), je kunt zelf meedoen door op liedjes te stemmen, er is een element van competitie (wie o wie zal er op 1 staan?), er zijn billboards, spotjes, advertenties, er rijdt een Top 2000 Stembus door Nederland, er is ruime redactionele aandacht in kranten en tv-programma’s, en inmiddels is er dus het element van traditie. Goede kans dat de Top 2000 nog wel even blijft. Ondanks het feit dat zo’n hitlijst verre van origineel is.

Het fenomeen hitlijst ontstond al voor de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten. Toen nog helemaal gedreven door verkoopcijfers. Tenminste dat was het idee, want zo lang als er hitlijsten zijn is er al gedoe over de samenstelling ervan. Nederland pakte de trend na de oorlog op met lijsten in bladen als de Tuney Tunes, Muziek Parade, Muziek Expres en Luister. Maar voor menigeen begon het pas echt met de eerste Top 40 op Radio Veronica op zaterdag 2 januari 1965. Het aantal verschillende lijsten daarna is nauwelijks te tellen.

Voor de aardigheid heb ik eens bij de vroegere Radio Rijnmond programma-technicus Pieter Leen nagevraagd wat Radio Rijnmond zoal aan hitlijsten heeft gehad sinds de zendtijduitbreiding van drie naar twaalf uur per dag in 1987. Jarenlang had Rijnmond op zaterdagmiddag de Rijnmond 30, met allemaal min of meer nieuwe platen. Van 1989 tot 2008 - twintig jaar lang - was er met Pinksteren de Radio Rijnmond Jukebox Top 100, met vooral muziek uit de jaren vijftig en begin zestig. En tussendoor hebben we onder meer gehad: De Vreselijk Top 50, De Verschrikkelijke 50, De Swing Top 30, De Gerard Cox Top 15, De Elvis Top 30, De Songfestival Top 40, een Top 1000, een Kerst top zoveel, de Top 100 van de jaren zeventig (Bohemian Rhapsody op 1) en de Slow Top 50 (Nights in White Satin op 1). Allemaal samengesteld door luisteraars.

| Foto:

Als mensen zelf kunnen meestemmen, voelen ze zich al snel meer betrokken. En er kleeft iets objectiverends aan een ranglijst. Alsof de plek op een lijst een soort objectieve vaststelling is van de waarde die iets heeft. Rijnmond-muzieksamensteller Roeland Cuppers: ‘Met een nummertje erbij krijgt een liedje gevoelsmatig meer betekenis. Als je hoort dat iets zeven weken in de top 40 heeft gestaan, zegt dat iets. Of dat iets niet hoger dan de vijftiende plek is gekomen.’

Al concluderend: een muzikale top zoveel met de voorkeur van luisteraars op enig vlak is niet echt een vernieuwend, baanbrekend idee te noemen. Maar zoiets appelleert wel aan van alles.

Peter R. de Vries

Dan de vraag: waar staat de Top 2000 inhoudelijk voor? Wat zegt die lijst? Waarom stemmen mensen op bepaalde nummers? Interessante vragen. Voer voor psychologen.

De informatie die de NPO verstrekt over stemmers van de Top 2000 is beperkt. Je kunt wel zien wat de Top 10 is onder een bepaalde leeftijdscategorie en in een bepaalde plaats. Maar hoeveel mensen er precies stemmen en hoeveel stemmen er nodig zijn voor welke plek wordt niet bekend gemaakt. De laatste keer dat wel getalsmatig iets wereldkundig werd gemaakt was in 2016: toen leerden we dat er in totaal 6,5 miljoen keer op een liedje was gestemd. Door hoeveel mensen precies werd er niet bijverteld, maar vandaag de dag kun je per persoon op minimaal vijf en maximaal 35 nummers stemmen. De NPO wil ook niet te veel inzetten op cijfers. Het moet gaan om de muziek en de verhalen, zo zegt een woordvoerder op de site van msn entertainment. Waar-ie op zich natuurlijk gelijk in heeft.

Zo’n top zoveel is vooral een alibi om aardige programma’s te maken en luisteraars aan je te binden. Het gaat niet om een wetenschappelijke vaststelling welke nummers ’beter’ zijn dan andere. Maar het gebrek aan transparantie voedt een zeker wantrouwen. Waarbij de recente ontboezeming van initiator Kees Toering niet helpt. Hij liet laatst weten dat de lijst in de beginjaren een klein beetje werd gemanipuleerd om luisteraars beter aan de radio gekluisterd te houden. Radio-uren moesten bijvoorbeeld wel beginnen met een up-tempo nummer. En als dat niet klopte met de lijst, dan werd de lijst gewoon aangepast. Iets dat Pieter Leen trouwens bekend voorkomt van hitlijsten van Rijnmond.

Maar goed, laten we ervan uitgaan dat de Top 2000 tegenwoordig helemaal door de keuze van luisteraars tot stand komt, wat kun je dan zeggen over die keuze?

Voor mijn gevoel spelen er drie dingen. Om te beginnen: elk jaar is er een lobby voor bepaalde liedjes. Afgelopen jaar bijvoorbeeld voor A whiter shade of pale van Procol Harum. Dat was het lievelingsnummer van de afgelopen jaar vermoorde Peter R. de Vries en het publiek werd opgeroepen om als ‘eerbetoon’ aan De Vries op dat nummer te stemmen. Dat lijkt effect te hebben gesorteerd: A whiter shade of pale is gestegen van plek 153 in 2020 naar nummer 3 in de meeste recente editie van de Top 2000. In voorgaande jaren waren er lobby’s voor Imagine van John Lennon (in 2015 op 1, als reactie op de aanslagen op Charlie Hebdo en de Bataclan), voor het coronalied Soldier On van Di-rect en voor Roller Coaster van Danny Vera (in 2020 op 1). Minder succesvolle lobby’s zijn er ook geweest, zoals om de groep Normaal op 1 te krijgen, en afgelopen jaar de lobby voor het lied Stel dat het zou kunnen van de ongeneeslijk zieke Jan Rot. De ziekte van George Kooymans lijkt wel enig ‘effect’ te hebben gehad: Radar Love van Golden Earring steeg van 33 naar 6.

Golden Earring | Foto: Wikipedia

Pieter Leen heeft met de Radio Rijnmond Jukebox Top 100, gepresenteerd door Hans van Vliet, vergelijkbare lobby’s over zich heen gekregen. Was opeens de helft van de binnengekomen kaartjes - we hebben het over het pre-internet tijdperk - voor Cliff Richard. ‘Dat was dan een gecoördineerde actie van de Cliff Richard Fanclub. Als ik daarin meeging was de helft van de Jukebox Top 100 van Cliff. Daar ben ik toch een beetje in gaan schiften.’

Naast lobbies en sympathie-stemmen kon in de volgorde van de Top 2000 ook weleens de dynamiek van de lijst zelf een rol spelen. Er zullen vast mensen het gevoel hebben dat Bohemian Rhapsody van Queen gewoon op de eerste plek van de Top 2000 hóórt te staan. Met Hotel California daar vlak achter. Want ja, zo is het sinds de eerste lijst van 1999 toch meestal geweest. Het zou me ook niks verbazen als het stemformulier sturend werkt. Daarop wordt je van alles aangedragen. Als je iets wilt kiezen dat er niet bij staat, moet je het zélf toevoegen door titel en uitvoerende in te tikken. Je kunt ook kijken wat de keuze is van allerlei dj’s.

En dan komen we als derde bij wat zo’n lijst in de kern toch geacht wordt te zijn: een uitdrukking van wat mensen als hun meest dierbare nummers beschouwen. Welke muziek hoor je het liefst? Welke nummers gaan jou het meest aan je hart?

Voor wat oudere luisteraars en stemmers vind je op zulke vragen een antwoord in interessant onderzoek naar het zogeheten reminiscentie-effect. Een verschijnsel dat de afgelopen dertig jaar in honderden studies is gedocumenteerd, zowel in het psychologisch laboratorium als in het wild.

James Bond

Dat reminiscentie-effect houdt in dat als je tegen de zestig loopt, ervaringen die je opdeed zo tussen je vijftiende en je vijfentwintigste een steeds grotere rol gaan spelen in je herinnering en waardering. De boeken die je in die periode hebt gelezen, inspirerende ontmoetingen met mensen in die jaren, inzichten die je in die tijdsspanne hebt opgedaan, de muziek (!) die je in die tijd tot je hebt genomen, dat alles gaat een steeds prominentere rol spelen in je herinneringen vanaf het moment dat je ergens eind vijftig bent.

Psycholoog Douwe Draaisma heeft daar treffend over geschreven in zijn boek Als mijn geheugen mij niet bedriegt (2016). Hij stelt onder meer: ‘De kans dat iemand van zestig op een boek dat hij op zijn veertigste las terugblikt als een memorabele leeservaring is verwaarloosbaar.’ En als je mensen vraagt naar hun favoriete muziek - u voelt hem aankomen - is dat ook muziek die ze in hun jonge jaren tot zich hebben genomen. Draaisma heeft het over een ‘popvenster’ dat hij oprekt tot de tijd tussen je vijftiende en je dertigste. De (pop)muziek die je in die tijd in je opneemt is ‘jouw muziek’. Dat is de muziek uit ‘jouw tijd’. En als je - zonder verder beïnvloeding - gaat stemmen bij de Top 2000 stem je al gauw dáárop. Mensen van zekere leeftijd hoef je dus nauwelijks te laten stemmen. Je kunt hen net zo goed vragen hoe oud ze precies zijn, dan even terugrekenen naar hun ‘popvenster’ en vervolgens de muziek aanwijzen die toen populair was. Dat zal gemiddeld genomen hun keuze zijn.

Als u nog twijfelt aan dit effect: Draaisma haalt in het genoemde boek een fraai onderzoekje aan op een ander vlak. ‘Als mensen wordt gevraagd wie de beste James Bond was - Roger Moore, Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan of Daniel Craig - kiezen ze de acteur die hem speelde toen ze een jaar of twintig waren. Mijn Bond was de beste. Hetzelfde geldt voor het oordeel over “de beste voetballer aller tijden”: de drie meest genoemde namen (in een internetenquête onder Nederlanders) waren Pelé, Cruijff en Maradonna, elk met hun eigen aanhang van mensen die rond de zeventien waren toen deze spelers hun beste jaren hadden. Blijkbaar ligt er in ons geheugen een bevoorrecht segment in de tijd opgeslagen, met herinneringen die een niet meer te wissen stempel hebben gedrukt op onze appreciaties en aversies.’

Kortom: zeg me hoe oud je bent en ik weet wat je favoriete muziek is.

Doordat de NPO maar summiere gegevens verstrekt over het stemmen in die Top 2000 is een echte analyse van het stemgedrag niet mogelijk. Maar een paar cijfers lijken boekdelen te spreken. In de eerste Top 2000, die van 1999, stonden in de Top 20 nog vijf nummers uit de jaren zestig. Afgelopen jaar ging het nog maar om één nummer, A whiter shade of pale, dat er dus, zoals wordt aangenomen, vooral in kwam door de lobby ter nagedachtenis van Peter R. de Vries. De jaren zestig als reminiscentie-periode van stemmers raakt langzaam uit het zicht.

In de hogere regionen van de Top 2000 zie je wél een oververtegenwoordiging van de jaren zeventig. De jaren zeventig, de reminiscentie-periode van mensen die nu in de zestig en zeventig zijn. Zou die leeftijdsgroep misschien oververtegenwoordigd zijn onder de stemmers? Het zou zomaar kunnen. Al moet ik daarbij aantekenen dat je in de Top 10 van jongere stemmers ook veel nummers uit de jaren zeventig tegenkomt. Kopieergedrag? Hoe dan ook, het zou zomaar kunnen dat het profiel van de Top 2000-stemmer overeenkomsten vertoont met dat van de Radio 2-luisteraar. En dat van de Radio Rijnmond-luisteraar. Gemiddeld genomen zijn dat wat oudere luisteraars. Rijnmond trekt bijna alleen maar luisteraars van boven de vijftig.

Als muzieksamensteller Roeland Cuppers kijkt naar de lijst van de Top 2000 ziet hij ook veel platen die zowel Radio 2 als Radio Rijnmond altíjd al draaien. Radio 2 draait heel breed, met iets van 5000 titels. In de roulatie bij Rijnmond komen iets van 3000 titels voorbij, en Roeland schat dat zeker driekwart van de nummers uit de Top 2000 ook in die muziekprogrammering van Rijnmond voorbij komt. ‘Wat wij draaien is afhankelijk van het soort programma. Bij de sport draaien we bijvoorbeeld wat actueler dan in andere uren. Dat past beter bij de snelheid van het programma. Maar onze core, onze kern, is jaren zeventig en tachtig.’

Dus niet alleen is het idee van de Top 2000 allesbehalve nieuw, de nummers die erin staan, en die dus tussen kerst en oud & nieuw worden gedraaid, zijn voor een belangrijk deel nummers die je altijd al hoort.

En toch is die Top 2000 een succes.

Opwinding

Dat een weinig baanbrekend concept als de Top 2000 populair is, heeft vast te maken met al die factoren die ik al noemde. Plus, denk ik, nog iets: de programma’s die ermee worden opgetuigd.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik niet zo’n fervent radioluisteraar ben. Ik hoor de Top 2000-uitzendingen van Radio 2 nooit. Maar door de stukjes die ik ervan op tv zie krijg ik de indruk dat er op de radio met succes een sfeer van opwinding wordt gecreëerd. Dat het het iets is waar je bij moet zijn. Dat er echt iets gebeurt.

De mini-documentaires in het tv-programma Top 2000 a gogo bekijk ik wél steeds, en die vind ik bijna zonder uitzondering geweldig. Door die documentaires kom je ook nog eens wat te weten. Die zijn nou een goed voorbeeld van een top zoveel als voertuig van verhalen en emoties. Precies in de lijn met wat de woordvoerder van de NPO zegt.

Zoiets gold trouwens net zo goed voor de Jukebox Top 100 op Radio Rijnmond. Pieter Leen: ‘Er werd enorm veel gebeld. Die muziek bracht luisteraars terug naar hun jeugd. De telefoniste stuurde de leukste reacties en verhalen door naar de uitzending. We belden ook mensen op die een leuke brief hadden geschreven.’ Het is ook de basis van het programma Radio Rijnmond op 45 toeren dat Reint-Jan Potze door de week tussen 18 en 19 uur presenteert op Radio Rijnmond. Mensen kunnen een verzoek indienen voor het draaien een vinyl-singeltje, vergezeld van een verhaal dat met dat nummer te maken heeft.

Muziek, verhalen, en emoties, het ligt allemaal dicht bij elkaar.

Reint Jan Potze bij Niet De Top 2000 | Foto: Rijnmond

Dan de vraag in hoeverre anders stations ‘last’ hebben van het succes van de Top 2000 op Radio 2. Roeland: ‘Ik denk dat alle stations het merken, maar in welke mate is moeilijk te zeggen. De luistercijfers worden steeds per twee maanden gemeten. Er zijn geen gegevens over specifiek de laatste week van het jaar.’

Maar ondanks het uitblijven van specifieke gegevens hebben meerdere radiostations in de loop der jaren initiatieven genomen als tegenwicht tegen die Top 2000. Radio 10 heeft bijvoorbeeld - hoe creatief - de Top 4000 in het leven geroepen, die wordt uitgezonden in de eerste drie weken van december, dus in de aanloop tot het succes van Radio 2. Verder is de website Ondergewaardeerde Liedjes in 2012 de Snob 2000 begonnen met liedjes die niet in de Top 2000 staan. Uitzending en daarvan zijn te horen op Pinguin Radio.

De Snob 2000 | Foto: Rijnmond

Dat Snob 2000-initiatief lijkt nogal op wat collega Reint-Jan Potze al in 2007 heeft aangezwengeld op Radio Rijnmond: Niet De Top 2000. Luisteraars konden verzoekjes indienen, maar: het betreffende nummer mocht - u snapt ‘m - niet in de Top 2000 staan. Voor het opduikelen van obscuur materiaal werd samengewerkt met de Centrale Discotheek. In 2008 werd dit ludieke initiatief tussen kerst en oud & nieuw herhaald. Voor het jaar daarna waren er plannen om van Niet De Top 2000 een nog groter spektakel te maken, maar die werden gesmoord in de bezuinigingen die toen noodzakelijk bleken.

Logo Niet de Top 2000 | Foto: Rijnmond

Roeland Cuppers had en heeft ook een beetje zijn twijfel over het initiatief. Dat die Top 2000 van Radio 2 in de titel zat van de Rijnmond-actie - Niet de Top 2000 - was misschien niet zo handig. ‘Je zegt toch zoiets als : “Denk niet aan een roze olifant.” En wat zit er dan in je hoofd? Een roze olifant. De Top 2000 dus. Verder: veel platen staan niet voor niks niet in de top 2000.’

Die 2000 liedjes zeggen iets over de smaak van een groot publiek. Toch.

Appelschilradio

In alles hierboven heb ik als het ware achterom gekeken in de wetenschap dat de Top 2000 een succes is. Een succes dat - als het er eenmaal

is - logisch lijkt. En dat van min of meer concurrerende stations een antwoord vraagt. Een antwoord dat al gauw een variatie is op zo’n muzieklijst.

Maar stel je nou voor dat een radiostation groot succes had met een eindejaarswedstrijd appelschillen. Wie kan de langste, ononderbroken schil van een appel snijden? Ik weet ook wel: de kans dat zoiets een succes wordt is niet heel groot. Hoewel Radio Rijnmond - in de tijd van Nico Haasbroek - weleens zo’n behendigheidsspelletje heeft georganiseerd als onderdeel van een zomerprogramma. Wat in Het Vrije Volk een vernietigend stukje opleverde over ‘appelschilradio’. Maar goed, laten we aannemen dat - voor mijn part in een parallel universum - De Grote Eindejaars Appelschil Radio Wedstrijd een groot succes is.

Het is ook hard werken, zo'n alternatieve hitlijst | Foto: Rijnmond

Dan krijg je natuurlijk analyses van dat succes. Iemand zal zeggen: we verlangen met z’n allen terug naar de huiselijke gezelligheid van vroeger. Diep van binnen willen we allemaal weer samen aan de eettafel zitten, zonder al die vermaledijde mobieltjes, weg van de boze buitenwereld die ons de hele tijd bestookt met conflicten en geweld, en dan ouderwets spelletjes spelen. Behendigheidsspelletjes met een vriendelijk soort competitie. En: met een appel. Een gezond product. Uit de streek. Een appel die je na je spelletje samen opeet. Duurzaam!

Ook zo’n succes zal - achteraf - te verklaren zijn. En vragen om een antwoord van andere stations. Je ziet ze zitten, de concurrerende programmamakers. Hoe lang zal het duren voordat iemand op het idee komt om niet appels te gaan schillen maar peren?

We hebben bij Rijnmond nog even de tijd om voor de laatste week, of weken, van dit jaar met een lumineus idee te komen. En anders vertrouwen we gewoon op onze eigen - regionale - kracht.