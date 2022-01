RIVM: 3179 nieuwe besmettingen, één regiogenoot overleden

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur 3179 nieuwe coronabesmettingen in onze regio gemeld. Dat zijn er flink minder dan vrijdag, toen er 4573 besmettingen werden geregistreerd. Er is één overleden Rijnmonder gemeld en één persoon werd opgenomen in het ziekenhuis.

De cijfers zijn flink hoger dan wat er eerder deze week werd gemeld. De enorme stijging van vrijdag komt hoogstwaarschijnlijk door een eerdere storing bij het RIVM. Daardoor konden niet alle besmettingen worden gemeld en die zijn vrijdag ingehaald. Toch kan ook de besmettelijke omikronvariant bij hebben gedragen aan de absurde stijging.

Door de hoge cijfers van de afgelopen dagen is ook het weekgemiddelde explosief gestegen. Was het begin dit jaar nog 1594 (het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen van de zeven voorafgaande dagen), inmiddels is het meer dan verdubbeld naar 2624.

De overleden regiogenoot kwam uit Brielle. In het ziekenhuis werd verder een patiënt uit Rotterdam opgenomen.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot 10:00 uur zaterdagochtend 28.003 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 6908 minder dan vrijdag, toen was er sprake van veel nagekomen meldingen vanwege een storing op donderdag. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 23.245 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 71 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

In de ziekenhuizen daalde de bezetting verder. Er liggen nu 1490 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1526), van wie 414 op de IC (gisteren: 419), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel liggen er negen patiënten in Duitsland op de IC.

De afgelopen dag werden er 149 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Op de IC's kwamen er zestien nieuwe patiënten bij. Bij het RIVM werden acht overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld zeventien doden per dag, tegen vijfendertig doden per dag een week eerder.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 24 - 4992

Albrandswaard: 48 - 5690

Barendrecht: 82 - 10477

Brielle: 20 - 3169

Capelle aan den IJssel: 126 - 14276

Dordrecht: 213 - 25664

Goeree-Overflakkee: 50 - 9009

Gorinchem: 44 - 7873

Hardinxveld-Giessendam: 27 - 5150

Hellevoetsluis: 60 - 7237

Hendrik-Ido-Ambacht: 39 - 7010

Hoeksche Waard: 98 - 17137

Krimpen aan den IJssel: 41 - 6723

Lansingerland: 88 - 13342

Maassluis: 41 - 6482

Molenlanden: 47 - 10739

Nissewaard: 107 - 16396

Papendrecht: 37 - 6554

Ridderkerk: 54 - 10251

Rotterdam: 1579 - 145892

Schiedam: 142 - 16478

Sliedrecht: 46 - 6490

Vlaardingen: 93 - 15568

Westvoorne: 12 - 2322

Zwijndrecht: 61 - 9383

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGDs bestaat. Beide GGDs hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.