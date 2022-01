Schoenenwinkel wil klanten niet laten stikken: 'Wij gaan zaterdag open, wat er ook gebeurt'

Volgens Van Mourik is hij lang niet de enige die een achterdeurtje openhoudt voor klanten in nood. "Wat moet ik anders? Ze buiten laten staan?" Hij schudt zijn hoofd. "Deze week heb ik drie klanten in de winkel gehad, ze hadden écht schoenen nodig. En vorige week was hier een heel gezin dat een begrafenis had, maar er twee dagen van tevoren achter kwam dat ze geen nette schoenen meer hadden. Ga dan maar online bestellen, dat komt nooit meer op tijd binnen. Moet ik hen dan maar weigeren?" Het valt even stil, voordat hij zijn eigen vraag beantwoordt. "Natuurlijk mogen ze komen! Wat moet ik dan met die mensen? Moet ik ze laten stikken?!"

Broodnodige schoenen

Begrafenissen, bruiloften, kinderen die leren lopen en loopschoentjes nodig hebben... Het gaat allemaal door. "Waarom mogen mensen wel een fles drank kopen, maar geen broodnodige schoenen voor een begrafenis?" Van Mourik is van mening dat schoenenwinkels hartstikke essentieel zijn. "Niet-essentiële winkels bestaan eigenlijk niet. Kindjes die leren lopen, moet je opmeten. Net als mensen met steunzolen, met knobbels op hun voeten."

Schoenenwinkel Van Mourik | Foto: Eigen foto

Dat hij stiekem mensen binnenlaat, daar maakt Van Mourik geen geheim van. "Ik vind het niet onverstandig om te zeggen dat ik dat doe. Ik heb maandag een gesprek met de burgemeester en dan ga ik het ook gewoon zeggen. Ik ben niet bang voor boetes, ze hebben me niet betrapt." En bovenal: hij wil van dat stiekeme af. "We zijn het zat om het via de achterdeur te doen. Ik wil open, want het kan gewoon veilig!" Dat is de bron van zijn frustratie. "Iedereen weet dat het veilig kan", verwijst hij naar mede-winkeliers.

"We hoeven niet helemaal open, wij weten ook wel dat de besmettingen hoog zijn. Helemaal open is niet verantwoord, maar een twintigtal klanten kan prima. En als je ziet wat er in België gebeurt; hoeveel omzet gewoon weglekt." Eeuwig zonde vindt Van Mourik het, want alles wat ze hier in Nederland willen is op afspraak open mogen. En wat er vrijdag ook besloten wordt, dat is precies wat Van Mourik zaterdag gaat doen. "Ik kan me eigenlijk haast niet voorstellen dat we niet op afspraak open mogen, hoor. Maar het idee plopte afgelopen week 's nachts in m'n hoofd: we gaan 20 man toelaten in ons pand van 700 vierkante meter. Dat is één op de vijfendertig, dan heb je toch alle ruimte!"

Steun van burgemeester

Er wordt op afspraak gewerkt en 'als er in een tijdslot nog ruimte is, mag je gewoon binnenkomen'. Vrijdag kondigde Van Mourik het plan aan, maandag staat al gelijk een gesprek met burgemeester Jan de Vries op het programma. "Ik hoop dat hij me steunt, dat hij zich hard gaat maken voor de ondernemers van Sliedrecht - voordat er geen winkelstraat meer is." Maar groot acht hij de kans niet dat dat gebeurt. "Ik mag hopen..."

En als er toch boetes dreigen, komt plan B om de hoek kijken. "Mijn bedrijf bestaat al 108 jaar en vroeger was het een groothandel. Mijn opa kocht huiden bij een fabriek en verkocht dat door aan schoenmakers. Omdat we ook een groothandel zijn, zouden we wel voor zakelijke klanten open mogen. Dan worden we een soort Makro, voor mensen met een KvK-inschrijving." Maar bovenal wil van Mourik een signaal afgeven. "Prikken en laten zien dat we goed open kunnen. Nu laten wij - de grote, kleine winkels - van ons horen."