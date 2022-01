Feyenoord-huurling Conteh is bij FC Dordrecht weer gelukkig na zware tijd in Duitsland: 'Ik heb vaak in mijn eentje moeten huilen'

De huurling van Feyenoord kwam na een uur in het veld en opende extreem snel de score. "Ik schoot zonder eerst naar links of rechts te kijken. Gelijk knallen, dacht ik. Het is niet de eerste keer dat ik in een debuutwedstrijd scoor. Bij FC Sankt Pauli deed ik dat ook. Toen was het na 32 minuten raak", zegt Conteh.

Een dag na het uitduel met Helmond Sport blikt Christian Conteh terug op zijn debuut bij FC Dordrecht. De tekst gaat verder onder de video:

'Het was een zware tijd in Sandhausen'

Trainer Michele Santoni omschreef de Duitser vrijdagavond als 'een introverte en gevoelige jongen'. Dat had vooral te maken met zijn weinig succesvolle verhuurperiode aan SV Sandhausen in de Tweede Bundesliga. In het eerste deel van het huidige voetbalseizoen kwam Conteh slechts tot vier competitiewedstrijden en had een slechte band mijn zijn trainer. "Het was een zware tijd en daar moest ik aan terugdenken. Ik was niet gelukkig en wilde naar huis. Ik heb vaak in mijn eentje moeten huilen. Ik heb altijd gezegd dat ik op de wereld ben gekomen om te voetballen. Als dat niet lukt, dan word ik verdrietig."

Aan zijn tijd bij SV Sandhausen hield Christian Conteh geen fijn gevoel over. De tekst gaat verder onder het fragment:

Conteh heeft nog een contract bij Feyenoord tot medio 2024. In zijn eerste seizoen in Rotterdam kwam de buitenspeler tot twee competitiewedstrijden. Toch denkt hij nog steeds te kunnen slagen in De Kuip. "Het is belangrijk dat ik na een jaar vol blessures weer ga voetballen. Als ik straks na vijf maanden weer bij Feyenoord terugkeer, weet ik zeker dat ik het daar naar mijn zin ga hebben. Ik zal alles geven om te spelen. Dat is het allerbelangrijkste."

Bij Feyenoord werd Christian Conteh goed opgevangen door Leroy Fer, Lutsharel Geertruida en Jens Toornsta. De tekst gaat verder onder de video:

Ondanks de zege op Helmond Sport staat FC Dordrecht nog steeds op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De achterstand op de nummer voorlaatst Almere City FC is drie punten. Volgende week spelen de Schapenkoppen een thuisduel met Jong AZ.