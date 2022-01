Droom komt uit voor Sparta-keeper Okoye met Afrika Cup: 'Mijn vader huilt nooit, maar misschien gaat hij dat nu wel doen'

Als Maduka Okoye zijn telefoon opneemt, klinken geluiden van hard rijdende auto's. Hij kijkt vanaf het balkon van zijn hotelkamer zo uit op een drukke weg in de Kameroense stad Maroua. Het is er 35 graden. Maar het zwembad opzoeken? Dat zit er niet in voor de doelman van Sparta, die zich net als zijn teamgenoten van de Nigeriaanse ploeg streng dient te houden aan de coronaregels rondom de Afrika Cup.

“We komen eigenlijk alleen onze kamer uit om te trainen of te eten. Leuk is anders, maar ik ben al lang blij dat het toernooi doorgaat. En eerlijk gezegd heb ik liever dit weer dan de kou in Nederland”, vertelt Okoye lachend.

Droom

Stiekem geniet Okoye er intens van, dat hij zich nu in Kameroen met The Super Eagles voorbereidt op de Afrika Cup. Het toernooi waar hij als kleine jongen al samen met zijn vader naar keek. En het toernooi waarvan hij als kind al dacht uiteindelijk te gaan spelen.

“Ja, als ik dan als kleine jongen wedstrijden keek, zag ik mezelf daar al staan. Dat dat uiteindelijk echt uit gaat gekomen, is heel speciaal. Mijn droom komt uit, ik kan niet wachten”, vertelt Okoye, wiens stem nog wat opveert als hij over zijn vader praat.

“Dit was ook zijn droom. Hij is nu vanuit zijn woonplaats Düsseldorf onderweg naar Kameroen om mij te supporten. Of hij een traantje gaat laten als ik uiteindelijk straks echt speel? Ik heb mijn vader bijna nog nooit zien huilen, maar misschien dat dat nu wel gebeurt, haha.”

De tekst gaat verder onder de foto:

Bijna was dat sowieso onmogelijk geweest. Lang werd er getwijfeld aan het doorgaan van de Afrika Cup vanwege de vele coronabesmettingen. Ook Okoye vertelde tegenover Rijnmond te vrezen dat de Afrika Cup niet door zou gaan.

“Dat had ik echt verschrikkelijk gevonden, maar ik ben er nu niet meer bang voor. Het is nu een dag voor de start van het toernooi en alle teams zijn al in Kameroen. Bovendien worden spelers elke dag getest door de Afrikaanse voetbalbond. De bubbels zijn streng, dus ik zie dat allemaal wel goedkomen.”

Sparta-filmpjes

Een nadeel daarvan is dat Okoye vele loze uurtjes op zijn hotelkamer moet zien door te komen, wat hij voornamelijk doet met het kijken naar Netflix-series en filmpjes op YouTube. Video's van zichzelf bij Sparta om in ‘the mood’ te komen, bijvoorbeeld. “Maar ook filmpjes van de aanvallers die ik in de komende wedstrijden ga treffen.”

Geen overbodige luxe, want dinsdag wacht in de eerste groepswedstrijd tegen Egypte - mits corona geen roet in het eten gooit - een clash met misschien wel dé ster van de Premier League: Mohamed Salah van Liverpool.

“Hij hoort zonder meer bij de beste drie spelers van de wereld. Iedereen in Nigeria heeft het over hem en de wedstrijd tegen Egypte. Ik heb wat filmpjes van hem bekeken, maar ga me niet aan hem aanpassen. Een speler met zijn kwaliteiten straft dat direct af”, legt Okoye uit.

“Maar het is wel een mooi voorproefje voor als ik in de Premier League speel. Volgend seizoen (als hij voor Watford speelt, red.) speel ik natuurlijk wekelijks tegen wereldtoppers.”

Supporter

Met verder groepswedstrijden tegen Soedan en Guinee-Bissau, ligt het halen van de achtste finales voor Nigeria in de lijn der verwachting. In dat geval mist Okoye sowieso de duels van Sparta met Cambuur en FC Utrecht. Maar één voordeel: Sparta heeft er in de Nigeriaan, zij het van grote afstand, wel een supporter bij.

“Ik heb al een plan gemaakt. Wij spelen zaterdag onze tweede groepswedstrijd en Sparta speelt pas op zondag, dus dan ga ik het op mijn hotelkamer kijken. Ik denk dat ik de de wedstrijd tegen FC Utrecht ook wel kan zien. Ik leef in ieder geval met ze mee.”

De tekst gaat verder onder de foto:

Maduka Okoye met Bart Vriends en Tom Beugelsdijk | Foto: Joris Verwijst/Orange Pictures

En dat is andersom ook zo, vertelt Okoye. “Emanuel Emegha, die ook Nigeriaanse roots heeft, zei al tegen me dat hij alle wedstrijden gaat kijken om me aan te moedigen. En Henk Fraser? Met hem heb ik er verder geen contact over gehad. Natuurlijk heeft hij me het liefst zo snel mogelijk terug, maar ik weet dat hij het me ook wel gunt.”

Heen en weer vliegen

Fraser zal wel moeten, want het plan van Okoye is niet om snel terug te keren. Haalt hij met drievoudig kampioen Nigeria de finale, dan mist hij ook de wedstrijd tegen Feyenoord. Zowel de Rotterdamse derby (12.15 uur) als de finale om de Afrika Cup (20.00 uur) staat namelijk voor 6 februari op de rol.

“Ik had me graag in tweeën willen delen. Misschien vlieg ik wel heen en weer, zodat ik beide wedstrijden kan spelen, haha. Nee, het is wat het is. Het doel is om goud te pakken met Nigeria, dus in dat geval zal ik nog wel even wegblijven", aldus Okoye, die zich heeft gestoord aan het feit dat spelers werd afgeraden om naar de Afrika Cup te gaan.

"Dat deed me wel pijn en voelt oneerlijk. Als het over een EK zou gaan, zou niemand dat zeggen. Mensen moeten snappen hoe bijzonder de Afrika Cup is. Het toernooi wordt onderschat en verdient meer respect. Ik zou altijd gaan als ik de kans zou krijgen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Waar Sparta Okoye als Nigeriaans international dus moet missen, werd Feyenoord-spits Cyriel Dessers niet opgeroepen om The Super Eagles te vertegenwoordigen op de Afrika Cup.

“Gelukkig, dat had ik ook niet gewild. Ik hou niet van Feyenoorders. En al helemaal niet van die tegen mij hebben gescoord”, grapt Okoye, die opmerkelijk genoeg de deur van een mogelijke oproep van Dessers op een kier houdt.

“Onze spits Victor Osimhen kan niet meedoen en zijn mogelijke vervanger, Odion Ighalo, heeft problemen om toestemming te krijgen van zijn club in Saoedi-Arabië. Als dat niet lukt, vind ik dat Dessers moet worden opgeroepen. Ik hoop daar stiekem ook nog steeds op.”

Voorlopig lijkt Okoye degene die Rotterdam op de kaart moet zetten tijdens de Afrika Cup. “We zijn niet één van de grote favorieten, maar willen ons land maar wat graag trots maken. Het toernooi winnen: dat is ons doel”, vertelt Okoye, om vervolgens af te sluiten met een sympathieke kreet richting Rotterdam. “Aan alle Rotterdammers, de groetjes vanuit Kameroen!”