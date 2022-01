Vayenna (3) werd doodziek na coronabesmetting: 'Gelukkig was de ambulance er razendsnel'

In sommige gevallen kan een kind namelijk een heftige ontstekingsreactie krijgen, waarbij het afweersysteem van een kind overdreven reageert op het virus en organen als hart, nieren, longen en hersenen aanvalt. MIS-C heet deze aandoening, wat staat voor Multisystem Inflammatory Syndrome Children. Naar schatting hebben ongeveer 200 kinderen in Nederland MIS-C gehad. Ongeveer de helft van hen kwam op de intensive care terecht. Geen van hen is overleden door de heftige ontsteking.

Razendsnelle ambulance

Petra en haar toen 3-jarige dochter Vayenna werden een jaar geleden overvallen door de ontstekingsreactie. Op het eerste gezicht leek het erop dat de verder kerngezonde Vayenna alweer af was van haar griepklachten na een corona-infectie, maar na een paar klachtenvrije dagen werd Petra midden in de nacht wakker. "Ik hoorde gerochel, een stikkend geluid. Ik rende gelijk naar haar toe en ze lag inderdaad bijna te stikken. Ze had allemaal vlekjes op haar gezicht en 41,7 graden koorts. Haar ogen draaiden weg in haar hoofd, ze lag te schuimbekken. Gelukkig was de ambulance er razendsnel", vertelt ze aan de NOS. Ze heeft haar dochter zelf nog beademd.

Een jaar later is Vayenna nog steeds niet van MIS-C af. "Ze hoeft maar met een snottebel van een ander in aanraking te komen en haar afweersysteem slaat op hol", vertelt haar moeder. Ze is de afgelopen tijd negen keer opgenomen geweest, met onverklaarbare klachten. "Allemaal terug te leiden naar haar coronabesmetting", vermoedt Petra. Los van de acute MIS-C-klachten van vorig jaar heeft Vayenna ook langdurige coronaklachten, waardoor ze nauwelijks energie heeft.

Petra, die via groepen op sociale media steeds meer ouders treft die hetzelfde bij hun kinderen zien, heeft het vermoeden dat die langdurige klachten vaker bij kinderen voorkomen dan nu wordt aangenomen. "Ik weet niet wanneer Vayenna weer beter wordt. Er is nog zoveel onbekend. En dat maakt het eng, maar ook vermoeiend, want je ziet het einde niet."

Vayenna | Foto: NOS

Corona bij kinderen 'niet altijd onschuldig'

Volgens kinderarts-immunoloog Emmeline Buddingh is het 'uitzonderlijk' dat Vayenna een jaar later nog last heeft van MIS-C en nog meerdere keren opgenomen is. En hoewel het een zeldzame aandoening is, staat het volgens Buddingh buiten kijf dat MIS-C kinderen ernstig ziek maakt. Volgens haar krijgt 1 op de 5000 kinderen met een corona-infectie te maken met een ontstekingsreactie. Een risico dat ouders moeten meewegen in hun beslissing of hun kind gevaccineerd moet worden, zegt de kinderarts.

Petra wil met haar verhaal bekendheid genereren voor MIS-C. Of je je kind wil laten vaccineren is 'echt een keuze voor de ouders', zegt ze. "Maar alsjeblieft, informeer je grondig over wat corona met je kinderen kan doen want het is niet altijd onschuldig, zoals wij hebben ervaren."