Het weer van vandaag: wolkenvelden en af en toe zon

De wind waait eerst nog matig boven land en tot vrij krachtig of krachtig aan zee uit een westelijke richting. Later op de dag neemt de wind steeds verder in kracht af. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Lokaal kan wat mist of nevel ontstaan. De temperaturen dalen naar iets boven het vriespunt in het oosten van de regio tot 4 graden langs de kust. Wind staat er nauwelijks meer en waait meest zwak uit een zuidelijke richting.

Morgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en lijkt het overal droog te blijven. Wind staat er morgen nauwelijks uit een zuidelijke richting en de temperatuur loopt op naar ongeveer 6 graden.

Vooruitzichten

Wolkenvelden en af en toe wat zon. Het blijft vrijwel overal droog en de temperaturen liggen rond de normaal voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht kan het vooral in het oosten van de regio soms afkoelen tot dichtbij het vriespunt. Tussen 1 en 10 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 6,5 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden. Er valt gemiddeld 23,8 mm neerslag.