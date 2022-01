Vrouw opgepakt wegens schoten vanaf balkon in Rotterdam-West

In de nacht van zaterdag op zondag is vanaf het balkon van een portiekwoning aan de Fluitstraat in Rotterdam-West rond 3:30 geschoten. Kogelhulzen lagen als stille getuigen op het balkon.

De politie tast in het duister over de toedracht. Een vrouw van 20 jaar is opgepakt, aldus een woordvoerder van de politie. Mogelijk is een andere betrokkene gevlucht voor de politie ter plaatse was.

Zover bekend raakte niemand gewond bij de schietpartij.

Sporenonderzoek

De Fluitstraat ligt in de dichtbevolkte woonwijk Oud-Mathenesse in Rotterdam-West pal naast de A20. Aan de andere kant van de snelweg ligt industrieterrein Spaanse Polder in Overschie. De politie doet sporenonderzoek en zoekt getuigen.