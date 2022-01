Stedin ontkoppelt noodaggregaten voor stroom in Spijkenisse en start nieuwe, tijdelijke verdeelstations

Afgelopen donderdag brak brand uit in het transformatorhuis van Stedin in Spijkenisse waardoor de helft van het verdeelstation kapot brandde. Daardoor zaten 17 duizend mensen bijna de hele dag zonder stroom. Een deel van de inwoners zat ook vrijdag nog zonder stroom.

Om zo snel mogelijk te kunnen leveren zette Stedin noodaggregaten in. Die kosten echter veel energie en zijn slecht voor het milieu. Ze lopen op diesel en produceren dus veel CO2, aldus een woordvoerder tegen Rijnmond.



Tekst gaat door onder afbeelding:

In plaats van de noodaggregaten zijn er nu twee tijdelijke verdeelstations en die blijken goed te werken. De noodaggregaten laat Stedin nog even staan zodat ze weer aangezet kunnen worden als het toch misgaat. Het werk van Stedin gaat zondag nog even door, liet verslaggever van Rijnmond, Sjoerd Bootsma, weten. Hij was ter plaatse. Kabels liggen vanwege het omleiden van het stroomnetwerk nog open en bloot en de straat moet nog dicht gemaakt worden.

De stroomuitval van donderdag en voor een deel vrijdag kost Stedin miljoenen euro's, volgens een woordvoerder van Stedin. Gedupeerden hebben recht op compensatie bij stroomuitval van langer dan vier uur. De installatie in het verdeelstation die pas enkele maanden oud was, moet worden vernieuwd.