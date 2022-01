Eindstand drugscijfers 2021: record na record verbroken in Rotterdamse haven

Het team onderschepte in totaal zelfs 72.808 kilo cocaïne: naast de 70.751 kilo die in Rotterdam is onderschept, werd tijdens een gezamenlijk onderzoek ook elders nog eens 2156 kilo cocaïne in beslag genomen. De in beslag genomen cocaïne heeft een totale straatwaarde van ruim 5 miljard euro.

Ook de haven van Antwerpen spreekt over recorddrugsvangsten. Daar werd bijna 90.000 kilo cocaïne onderschept: het dubbele ten opzichte van 2017. Daarmee zijn de beide havens dé cocainerdoorvoerhavens in Europa. De drugssmokkel heeft de laatste jaren een ware vlucht genomen. In 2020 werd in Rotterdam nog ruim 40.000 kilo in beslag genomen; vijf jaar geleden ging het om slechts 5264 kilo.

De cocaïne was verstopt in sporttassen | Foto: OM

Opvallend is dat de partijen drugs steeds groter worden. Eerdere jaren vond het team vooral partijen drugs van enkele honderden kilo's. In 2021 werden 22 partijen van meer dan 1000 kilo onderschept, met enkele uitschieters naar meer dan 4000 kilo. "Ook relatief kleine vondsten worden als succesvol beschouwd. Iedere onderschepte kilo cocaïne betekent namelijk een kilo minder op straat," aldus het persbericht van het HARC-team.

Koelcontainers met bananen blijven populair als verstopplek, maar er werd ook een partij cocaïne gevonden in een geïmporteerde camper. De grootste cocaïnevondst was eind december. Toen troffen douaniers 4180 kilo aan op het dak en in een container met bananen, afkomstig uit Ecuador. Ook in maart, september en december werden partijen van ruim 4000 kilo onderschept. April was de drukste maand, het HARC-team moest toen 22 keer in actie komen.

Andere drugs

Naast cocaïne onderschepte het team ook andere soorten drugs. Zo werd 1.000 kilo van het zeer heftige tripmiddel DMT in beslag genomen. En in februari werd de grootste heroïnevangst ooit in Nederland gedaan. Toen troffen de opsporingsdiensten na een intensieve samenwerking met de Britse National Crime Agency (NCA) ruim 1500 kilo heroïne aan in een container.

Op basis van de inbeslaggenomen partijen drugs is het HARC-team in totaal 194 keer een onderzoek gestart. Dit leverde 62 aanhoudingen op. Ook zijn 198 personen aangehouden die onbevoegd op een terminal aanwezig waren. Sommige van deze zogeheten drugsuithalers zijn meerdere malen opgepakt. Zo is één persoon wel 9 keer aangehouden. In totaal ging het bij de uithalers om precies 400 aanhoudingen. Dat is een stijging van 42 procent (152 drugsuithalers in 2020).

Aanhoudingen

Op het hoogtepunt werden in september in twee weken tijd 110 aanhoudingen verricht. Het ging dan om uithalers die zowel met of zonder cocaïne werden aangehouden op de terminals. De verdachten kwamen er vaak vanaf met een relatief lage geldboete van 95 euro, als niet of onvoldoende kon worden aangetoond dat ze zich met drugssmokkel bezighielden. De verdachten zeggen dan dat ze graag naar schepen kijken of een Tinderdate hebben in de haven.

Omdat zij veel overlast veroorzaken bij de bedrijven en een grote druk leggen op de capaciteit van de politie en het OM, is vorig jaar een nieuwe wet door de Eerste Kamer aangenomen. Artikel 138aa Wetboek van Strafrecht zorgt ervoor dat het onbevoegd aanwezig zijn op havens en luchthavens zwaarder kan worden bestraft. De uithalers riskeren nu een celstraf die kan oplopen tot twee jaar.

In sommige gevallen kan de straf nog met een derde worden verhoogd. Het OM hoopt dat de nieuwe wet een afschrikwekkende werking heeft. De eerste twee uithalers-nieuwe-stijl zijn op nieuwjaarsnacht al aangehouden en zitten nog in voorarrest.

Het nieuwe kabinet heeft meer geld gereserveerd voor de bestrijding van georganiseerde (drugs)criminaliteit. Het HARC-team wil daarmee onder meer meer financieel onderzoek doen naar crimineel geld (witwas- en ontnemingszaken). Ook gaat het OM stevig inzetten op corruptie. Dit doet zij onder meer in samenwerking met het Combiteam Havens, dat onderzoek doet naar de structuren achter de drugshandel.

"Zonder hulp van binnenuit zijn criminelen niks. Corrupte havenmedewerkers en ambtenaren tasten de integriteit en veiligheid niet alleen van de Rotterdamse haven aan, maar ook van Nederland. Mede daarom wordt er door diverse partners in samenwerking met bedrijven en scholen ingezet op preventie en het weerbaar maken van (toekomstig) havenpersoneel."