Excelsior-directeur Daan Bovenberg, veldrijden en zaalhockey in Radio Rijnmond Sport

Geen Excelsior-ADO Den Haag deze zondagmiddag, maar Radio Rijnmond Sport is er wél. We spreken onder anderen met Excelsior-directeur Daan Bovenberg over de besmettingen in de selectie, blikken terug op het NK veldrijden in Rucphen en zijn live bij zaalhockey.

Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur, met presentator Dennis Kranenburg. Rond 14:15 uur bellen we met Excelsior-directeur Daan Bovenberg. Daarna horen we interviews na het NK veldrijden met onder anderen Lucinda Brand. Verslaggever Sander Verrips is in Den Haag, waar Rotterdam in de hoofdklasse indoor in actie komt tegen Cartouche.

Verder horen we onder anderen Feyenoorder Bryan Linssen, Sparta-trainer Henk Fraser en Excelsior-aanvaller Marouan Azarkan in Radio Rijnmond Sport. Ook blikken we terug op de overwinning van FC Dordrecht bij Helmond Sport, afgelopen vrijdag.