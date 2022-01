Undercover-acteur Frank Lammers: 'Rotterdam is de enige echte stad van Nederland'

Iedere week rijdt Sander de Kramer met een spraakmakende Rijnmonder door de regio voor de uitzending van 'Sanders Gerse Gasten'. Deze week gaat hij op pad met acteur Frank Lammers. Lammers vertelt daarin over de dood van zijn vriend Marco uit de tijd dat hij nog in Rotterdam woonde en die zijn leven voorgoed veranderde. "Ik dacht: ik trap het gaspedaal in en laat het nooit meer los."

Rotterdam is de enige echte stad van Nederland. Dat vertelt acteur Frank Lammers in Sanders Gerse Gasten. “Ik heb jaren in deze stad gewoond. Ik vond het heerlijk. In Amsterdam proberen ze iets van een skyline te maken, maar dat heeft niets te maken met wat hier bij de Maas te zien is. Rotterdam is veel mondialer. Ik kom uit Eindhoven en omgeving, maar deze stad past eigenlijk veel beter bij me.”

“Hier woonde ik. Recht tegenover juwelier Ton en Tineke”, vertelt de hoofdrolspeler van de Netflix-hit Undercover, staand in de Zwart Jansstraat, die tevens bekend is door zijn rol in de reclamespotjes voor supermarktketen Jumbo. “Ik ben naar Rotterdam gekomen vanwege mijn werk. Ik zat bij het Ro Theater. Ik heb hier een heerlijke tijd gehad. De architectuur van deze stad en die mengelmoes van verschillende soorten mensen... ik voelde me hier meteen helemaal thuis. Rotterdam is de enige échte stad van Nederland. Of ik hier niet weer naartoe zou moeten verhuizen? Ja, eigenlijk wel.”

'Geen minuut verspillen'

Frank Lammers heeft in de Maasstad ook iets meegemaakt, dat zijn leven voorgoed veranderde. “Ik zat hier thuis, toen ik werd gebeld dat mijn beste vriend Marco was verongelukt”, legt de acteur uit. “Ik dacht: dat kan niet waar zijn. Ik ben naar het station gegaan en ben naar huis gereden. Pas op het moment dat ik mijn vader zag huilen, drong het tot me door dat het echt waar was. Marco was een bijzondere jongen. Hij stotterde en vroeger dachten ze dat je dan dom was. Maar hij heeft gestudeerd. Toen hij zijn eerste baan had, werd hij doodgereden. Die gebeurtenis is een kantelpunt geweest in mijn leven. Ik nam me voor om voortaan te gaan leven tot de max. Ik dacht: ik trap het gaspedaal in en laat het nooit meer los. Ik kan geen minuut meer verspillen.”

Vervolgens neemt Lammers, die ook een hoofdrol speelde in de film De Marathon, zijn goede vriend en presentator Sander de Kramer mee naar café Hensepeter aan de Nieuwe Binnenweg. Daar krijgen ze een vrolijk onthaal van Franks collega Martin van Waardenberg. “Tijdens de opnames van De Marathon hebben we hier bijna elke avond zitten klaverjassen als gekken”, lacht Lammers die samen met Van Waardenberg strooit met anekdotes. “Op de dag van de echte marathon deden wij de opnames. We hebben 17 kilometer gelopen, ongetraind. We zijn ook de enigen die 17 keer gefinisht zijn.”

“We hebben ook 17 medailles!”, schatert Van Waardenberg.

Van Waardenberg, met pretogen: “Ze hadden trouwens een klein foutje gemaakt. Ze hadden ons afgezet op het 20-kilometerpunt, vlak achter die donkere jongens. Die gasten liepen 20 kilometer per uur. Dus zie je die Kenianen hollen. Dan valt er een gat. Dan heb je een hele tijd niets in die film. En dan komen wij aan gewaggeld...”

Elke avond kaarten in café Hensepeter

Lammers heeft tijdens de opnames van De Marathon een wereldtijd gehad. “Dit café is zo’n mooie plek in Rotterdam. Het filmen kon me gestolen worden. Ik wilde eigenlijk elke avond zo snel mogelijk hier naartoe om te kaarten. Een gele kanarie en een knabbeltje erbij, en dan lekker tot in de kleine uurtjes klaverjassen.”

Van Waardenberg: “De volgende ochtend om zes uur zaten we dan weer, met onze houten hersens, in de schmink. Dat onze visagiste Marion dat allemaal nog opgelapt kreeg is een wonder.”

Tenslotte hobbelt Lammers in De Kramers antieke Fiat Panda naar Katendrecht. “Als ik ooit weer in Rotterdam kom wonen, dan is het hier op De Kaap. Het is hier zo gezellig. Je hebt hier café De Ouwehoer, Theater Walhalla, hele fijne restaurantjes en het SS Rotterdam. Tijdens de opnames van De Marathon heb ik hier op het schip twee maanden geslapen. Mooier wonen dan dit kan niet. Zo’n terras met dit uitzicht. En ik heb ook nog eens heel veel met boten. Dat is voor mij avontuur. Ik wilde vroeger altijd cultureel antropoloog worden. Ik wilde weg. Dingen zien. Avontuur....”

“Maar nu heb ik jou”, lacht Lammers tegen zijn maatje Sander de Kramer, die scholen bouwt in Afrika. “Nu kan ik met jou mee naar Afrika. Waar mijn drive vandaan komt om mensen te helpen? Als we met z’n allen verder willen op deze wereld, dan zullen we echt moeten gaan delen met de mensen die het minder hebben. Anders komt het niet goed.”

Per ongeluk acteur geworden

Op de vraag waarom hij eigenlijk acteur is geworden in plaats van cultureel antropoloog, zegt Lammers: “Ik wil nog steeds geen acteur worden. Dat is per ongeluk gegaan. Ik speelde toneel op de middelbare school. Dat vonden de meisjes heel erg interessant. Ik vond dat leuk. Ik ben auditie gaan doen op de Toneelschool en werd aangenomen. Sindsdien is mijn leven een aaneenschakeling van allemaal leuke dingen. Ik kom op gekke plekken. En zolang dat zo is, ga ik er mee door. Sinds ik het gaspedaal heb ingetrapt, is het never a dull moment. Er is altijd wel iets aan de hand. Ik weet ook niet hoe dat komt. Op je 48ste mogen meetrainen met de PSV-selectie vind ik erg leuk. Het gebeurt gewoon. En dan weer vlieg ik met jou naar Afrika. Het gebeurt gewoon. Geweldig. Geen dag is hetzelfde en dat vind ik mooi...”

Bekijk hier de uitzending: