De koude kick van zwemmen in de Zevenhuizerplas: 'Hier is helemaal niemand, heerlijk!'

Eerlijk is eerlijk, niet alles is geweldig bij het zwemmen in water van zes graden. "Koude handen en koude voeten na afloop, dat is het enige nadeel," zegt waterpoloër Marc Peter Verveer terwijl hij hard in zijn handen blaast. Toch voelt het vijftal zich heel goed na een half uur zwemmen in het ijskoude water. "Het geeft wel een kick, dit geeft je zo een enorme energieboost dat je daar de hele dag op kan teren."

Al tijdens de vorige lockdown besloten enkele leden van het SVH waterpoloteam Heren4 ook in de winter het buitenwater op te zoeken. "We hebben wel wat extra attributen gekocht," zegt Marcel Nijmeijer wijzend op zijn millimeters dikke duikershandschoenen en zwempak. De oranje boei die ze tijdens het zwemmen voortrekken is er voor de veiligheid.

Niet alleen blijven de zwemmers in conditie door de tweewekelijkse zwempartijen, het water van de Zevenhuizerplas heeft ook andere voordelen. "Het is goed water om te zwemmen, het is schoon en diep," zegt zwemliefhebber Jeroen van der Sloot. Hij sloot zich aan bij de waterpoloërs omdat "zwemmen voor mij een noodzakelijke onderbreking is van het thuiswerken".

Er is nog een ander groot verschil met het zwembad. "Geen chloor!", roept Wouter Jongeneel als hij net uit het water komt. "En je kan echt lange banen maken. In het zwembad ga je telkens heen en weer in de banen en kom je veel mensen tegen. Hier is helemaal niemand, echt heerlijk!"