Sportoverzicht: Brand en Alvarado grijpen naast nationale titel veldrijden

Wereld- en Europees kampioen Brand gold voor de start samen met Vos als topfavoriet voor de nationale titel. De Dordtse kon haar grootste concurrent in de beginfase nog volgen, maar het verschroeiende tempo van de 34-jarige Vos bleek Brand uiteindelijk te machtig. Alvarado, omdat het NK vorig jaar door de coronacrisis niet doorging gestart als titelverdediger, complementeerde dus het podium.

Korfbal

In de Korfbal League heeft PKC zaterdag een nipte zege geboekt in Groep B. Op bezoek bij DOS'46 wonnen de Papendrechters nipt met 19-17. PKC voert nu samen met DVO, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft, de stand aan in Groep B.

Voor KCC zat een overwinning er zaterdag net niet in. De Capellenaren gingen op bezoek bij LDODK met minimaal verschil onderuit: 24-23. Na zes wedstrijden staat KCC op de vijfde plek in Groep A, met vier punten.

Volleybal

De dames van Sliedrecht Sport hebben zich in de eredivisie volleybal gerevancheerd voor de 3-0 nederlaag tegen Draisma Dynamo, in de laatste wedstrijd van 2021. In eigen huis werd Eurosped deze zaterdag met 3-0 (25-20, 26-24 en 25-18) verslagen. Sliedrecht staat nog altijd bovenaan in de eredivisie, met nu 33 punten uit dertien wedstrijden.

Overige uitslagen

Basketbal (BNXT League): Landstede Hammers - Feyenoord Basketball 74-61

Handbal (eredivisie, heren): Feyenoord Handbal - GHV 39-29

Zaalhockey (hoofdklasse indoor): Rotterdam - Cartouche 5-0