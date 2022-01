Directeur Daan Bovenberg over coronabesmettingen bij Excelsior: 'We hebben een serieuze uitbraak te pakken'

Excelsior zou deze zondag beginnen aan de tweede seizoenshelft in de eerste divisie, maar coronabesmettingen bij de Rotterdammers zetten een streep door het duel met ADO Den Haag. "We hebben een serieuze uitbraak te pakken", vertelt algemeen directeur Daan Bovenberg op Radio Rijnmond.

Over het precieze aantal besmettingen binnen de selectie kan Bovenberg geen uitlatingen doen, "maar het zijn er een hoop. Veel meer dan gewenst en verwacht. Uiteindelijk hebben wij niet kunnen voldoen aan de basisregel van de KNVB waarbij je 12 spelers en minstens één keeper op moet kunnen stellen."

Volgens Bovenberg liep het aantal besmettingen donderdag, vrijdag en zaterdag 'extreem snel' op. "De vraag is het of het zich nu verder doorzet en hoe snel we terugkeren naar normaal. Dat kan redelijk snel, maar het kan ook zomaar weer een tijdje duren. Dat gaan we begin komende week zien. Afhankelijk van die ontwikkeling weten we hoe groot de impact op de club zal zijn."

Trainingskamp

Afgelopen week was Excelsior nog op trainingskamp in Genk, terwijl veel clubs vanwege de huidige coronasituatie juist in Nederland bleven. Bovenberg: "Wij hebben in eerste instantie ook besloten niet de zon op te zoeken, dat vonden we een onverantwoord risico. Maar we hebben met het trainingskamp in Nederland voor de start van het seizoen een bepaalde basis gelegd, waardoor we ervan overtuigd waren dat een trainingskamp ook nu een heel goede manier van voorbereiding was."

"Het was op rijafstand, in een afgelegen hotel met een hele eigen vleugel. Eigen eetzalen, fysioruimtes, eigenlijk helemaal afgeschermd van anderen. We hebben ook een heel streng testbeleid. Maar uiteindelijk hebben we nu te maken met een variant van het virus die extreem snel om zich heen grijpt. Dat zie je overal om ons heen gebeuren. Het is dus een illusie om te denken dat je met alle voorzorgsmaatregelen van dien de hele lading dekt."