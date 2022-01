Honderden vogelspotters naar Dordrecht om een pestvogel te fotograferen: 'Ze zijn totaal niet mensenschuw'

Sinds vrijdag is het een drukte van jewelste bij de Louisapolder in Dordrecht. "Die begint al om een uur of 9 in de ochtend", aldus Van der Es. En het gaat dan door tot het donker wordt. Voor de natuur is de drukte van de telelens dragende menigte die op zoek is naar de relatief zeldzame zangvogel niet schadelijk, denkt Van der Es. "Het is een gebied waar honden los mogen lopen. Er komen normaal gesproken veel mensen met honden."

Dat de pestvogel nu juist in de Louisapolder is geland, verbaast hem niet. "Deze vogel broedt in Rusland, Lapland en andere delen van Scandinavië. Als er in de winter weinig eten is, trekken ze onder andere naar Nederland. Ze eten dan vooral bessen. Staatsbosbeheer heeft bessenstruiken in de Louisapolder geplaatst", zegt Van der Es. "Zoals de Gelderse roos en liguster. Voor de bessen van de Gelderse roos is het belangrijk dat er vorst overheen gegaan is. Dan pas zijn de bessen eetbaar voor de vogel. Dat is nu gebeurd."

Voor zonsopgang in de struiken

Vogelspotter Jaco Gelderblom uit Sliedrecht is vanochtend voor zonsopgang al gaan kijken of hij de vogel ergens in de struiken zag zitten. Toen waren er al tien man, zegt hij. "Een paar uur later waren het er al tachtig." Gelderblom was er vroeg bij dit keer om zeker te zijn dat hij de foto zou kunnen maken. "Want drie of vier jaar geleden zaten er zeven pestvogels in Utrecht. Die heb ik toen gemist. Drie weken geleden zat er eentje in Noordwijk. Maar dat vond ik te ver."

Facebookpagina | Foto: Jaco Gelderblom

Dus nu heeft hij zijn slag geslagen. "Ik heb daarna ook nog een paar goudvinkjes gefotografeerd." Dat kan kloppen, blijkt uit de toelichting van boswachter Van der Es. "Goudvinken komen ook op de bessen af. Het zijn leuke beestjes."

De pestvogel die in de Louisapolder zit, is een vrouwtje. Dat is volgens Van der Es te zien aan het verendek. Bij een mannetje zitten er streepjes op. Ze is alleen naar de polder gevlogen, zo lijkt het. "Dat we nu een pestvogel zien is zeldzaam, omdat er waarschijnlijk genoeg te eten is in het broedgebied. Anders zouden we er nu veel meer zien. Ze komen soms in groepen. Dat een pestvogel individueel de drang voelt om Europa te gaan verkennen, komt ook vaker voor. Als het een goede, gezonde vogel is kan ze dat prima alleen."

Parkeren in de berm

De vogelspotters verdringen elkaar nog net niet in de Louisapolder, zegt Gelderblom. "Maar ik heb wel het idee dat sinds de lockdowns door corona iedereen ineens een camera gekocht heeft."

Met parkeren ging het ook allemaal wel. "Al zie je ook auto's in de berm staan. Daar kan je wel een boete voor krijgen."

Voor de pestvogel maakt de drukte van de loerende vogelspotters niet uit, denkt Van der Es. "In haar broedgebied heb je geen mensen. Daarom is ze totaal niet mensenschuw."