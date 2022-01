Sander de Kramer ziet Sierra Leone na 25 jaar terugkeren op Afrika Cup: 'Spelers zijn door een enorme stoet naar het vliegveld gedragen'

Voor de eerste keer in 25 jaar tijd doet Sierra Leone vanaf komende week weer mee aan de Afrika Cup. Tot grote blijdschap van echte Sierra Leoner en officieel gekroonde Chief Sander de Kramer. Samen met de Rijnmond-presentator blikken we vooruit op het grootste voetbaltoernooi van Afrika.

Hij kwam sinds 2007 al 52 keer in Sierra Leone, haalde kinderen hoogstpersoonlijk uit de diamantmijnen en was zelfs heel kort assistent-bondscoach. Kortom: De Kramer weet wel waar hij het over heeft als hij op Radio Rijnmond vertelt hoe de Afrika Cup leeft in Sierra Leone. "Enorm. Zeker omdat we zolang niet hebben meegedaan."

De 25 jaar absentie op het grootste voetbaltoernooi van Afrika komt deels door de bloedige burgeroorlog in Sierra Leone, die elf jaar duurde. Het land werd daarom uitgesloten van deelname. "Maar nu mogen we weer meedoen. Door een enorme stoet van Sierra Leoners zijn de spelers naar het vliegveld gedragen. Dansend, zingend en met trommels. Fantastisch. Ik heb net nog een berichtje gestuurd naar Issa Kallon (aanvaller van SC Cambuur en het Sierra Leoons elftal): 'Zet 'm op daar, verdedig onze roots jongen!'"

Het leven vieren

Volgens De Kramer is de Afrika Cup een groot hoogtepunt voor veel Afrikanen. "Ze hebben weinig hè. Heel veel armoede, weinig geld, bijna iedereen heeft honger. Dan is zo'n voetbalwedstrijd iets waar iedereen naar uitkijkt en waar we elkaar als Afrikaanse landen ontmoeten en het leven vieren. Het is hoop, iets om naar uit te kijken."

Mede daarom was er volgens De Kramer 'ongekende blijdschap' in Sierra Leone, toen het land zich kwalificeerde voor de Afrika Cup. "De confetti ging de lucht in. We horen er weer bij en mogen weer meedoen. Dat geeft gewoon status. We staan niet meer aan de zijkant."

Zware loting

Komende dinsdag wacht het eerste Afrika Cupduel voor Sierra Leone in 25 jaar tijd. Tegenstander is Algerije. Daarna wachten ook nog Ivoorkust en Equatoriaal-Guinea. "We hebben heel zwaar geloot", concludeert De Kramer. "Algerije, een echt voetballand. Ivoorkust hoef ik ook niets over te vertellen, een van de beste landen van Afrika... Maar het feit dat we meedoen is veruit het belangrijkste."

"Ik ga met m'n giechel bovenop de televisie zitten. Ik ga er vanuit dat we de groepsfase niet overleven, maar de bal is rond hè? Haha. Er gebeurt iets als je met elkaar speelt. En zeker met die rare velden in Afrika kan het balletje raar stuiteren. Het gaat erom dat we de schouders eronder zetten en als een raket gaan voetballen. Dan kunnen er gekke dingen gebeuren. We zijn de underdog, maar geven niet zomaar op. Ik ga samen met Sierra Leoners kijken en juichen. Elk plezier dat we daar hebben is mooi meegenomen."