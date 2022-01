Het weer van vandaag: rustig en droog

De wind waait zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en wordt het koud. Lokaal kan zich een mistbank vormen. De temperatuur varieert van 2 graden langs de kust tot -1 of lokaal mogelijk -2 graden landinwaarts. De wind uit het zuiden waait nog steeds zwak en langs de kust matig.

Morgenochtend is er veel zon, in de loop van de middag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. In de avond kan er uit het wolkendek wat lichte regen of motregen vallen, maar veel zal dat niet voorstellen. De temperatuur komt uit op ongeveer 4 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind.

Vooruitzichten

De komende dagen zorgt een hogedrukgebied ten zuiden van onze omgeving voor rustig en droog weer. Er zijn wolkenvelden met tussendoor ook zon en in de nacht en ochtend kan zich soms mist vormen, waarschijnlijk vooral in de nacht naar donderdag. De middagtemperatuur komt uit op 7 graden. In de nacht ligt de temperatuur landinwaarts soms dichtbij het vriespunt.